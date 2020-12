Leisnig: Corona-Verordnung erzwingt sehr stillen Advent

Leisnig

Es wird nicht nur eine besinnliche, sondern auch eine stille Adventszeit in Leisnig. So wie immer haben zwar die Mitarbeiter vom Bauhof die Pyramide an der Kirchstraße aufgestellt. Das große Pyramide-Anschieben, der Lampionumzug und das Backen bei Christian Münch am ersten Adventssonntag mussten ausfallen.

Bei Advents- und Weihnachtsveranstaltungen wird drauf geachtet, dass größere Ansammlungen von Menschen, deren Zahl nicht kontrollierbar ist, gar nicht erst entstehen. Wenn nun in diesen Tagen dennoch vereinzelt Bläserklänge in der Stadt zu vernehmen waren und sind, sei das keinesfalls als Aufforderung zu verstehen, dass die Zuhörer in Scharen zusammenlaufen.

Darüber macht sich Bernhard Hänel vom Kirchvorstand der evangelischen Kirchgemeinde Gedanken. Er hat die Empfehlung der Sächsischen Posaunenmission im Blick. Auf deren Internetseite heißt es: Bläsereinsätze sind lediglich in Kleinstgruppen möglich. Der übliche Mindestabstand zueinander müsse überall dort, wo kein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss, eingehalten werden. Die Posaunenmission bittet zudem ausdrücklich um Beachtung, dass dann dort kein Publikumsverkehr herrscht oder sich bildet.

Im Hinblick auf die Christvespern hat man sich auf eine Vorgehensweise geeinigt, die einer zugelassenen Anzahl von Gästen den Kirchenbesuch ermöglicht. In einer Mitteilung aus dem Pfarramt heißt es, für die Christvespern am 24. Dezember, um 14.30 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr in Leisnig und jeweils 14.30 Uhr und 16 Uhr in Tragnitz sowie in Altenhof, gibt es vorab für jede Christvesper einen extra Liedzettel, welcher als Eintrittskarte gilt.

Interessierte Kirchgänger erhalten diese nach den Gottesdiensten sowie am 9. und am 16. Dezember auf dem Wochenmarkt in Leisnig. Dort ist Bernhard Hänel von 10 bis 14 Uhr an einem Stand anzutreffen. „Wir haben ein kleines Plakat mit dem Hinweis auf unsere Aktion gestaltet. Wer möchte, kommt dort hin und holt sich einen der Zettel ab.“

Diese sind je nach Vesper farbig gestaltet und müssen in die Kirche mitgebracht werden, denn ihre Anzahl ist jeweils limitiert. So wird sicher gestellt, dass nur so viele Menschen in der Kirche sind, wie es die Corona-Verordnung erlaubt. Das sind pro Gottesdienst rund 120 Besucher. Auf den Zetteln gibt es Platz zum Eintragen der persönlichen Daten wegen der geforderten Nachverfolgung. Die Zettel sollen nach der Vesper in der Kirche zurück gelassen werden. Das spart das zusätzliche Registrieren.

Von Steffi Robak