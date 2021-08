Leisnig: Die Diebe kamen zum Stadtfest

Leisnig

Böses Erwachen in Leisnig: Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Chemnitzer Straße von Leisnig entdeckten am Sonnabend, dass in ihr Haus am Abend eingebrochen worden war. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Einbruch in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 22.50 Uhr. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Gebäude.

Im Haus durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume, entwendeten Bargeld und verschwanden damit. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von daz