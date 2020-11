Leisnig: Die Fichte ist Geschichte

Leisnig

Rosmarie und Günter Stephan haben eine Sorge weniger und die Stadt Leisnig in diesem Jahr einen stattlichen Weihnachtsbaum: Am Montag halfen die Bauhofmitarbeiter der Kommune dabei, die große Fichte auf dem Grundstück der Stephans in Fischendorf umzusägen.

Dies musste so geschehen, dass der Baum nicht brachial zu Boden fällt und dabei noch großen Schaden an Ästen und Zweigen nimmt. Schließlich soll der Baum, mitten auf dem Marktplatz aufgestellt, über die Advents- und Weihnachtszeit eine gute Figur machen. Der Baum ist 25 Jahre alt und wurde in der Zeit den Stephans in Fischendorf etwa 18 Meter hoch.

Damit seine Pracht auch in den dunkleren Abendstunden noch gebührlich begutachtet werden kann, bekommt der Baum in den nächsten Tagen noch seinen Baumschmuck in Form der Lichterkette sowie den Stern an der Baumspitze. sro

Von Steffi Robak