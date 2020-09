Leisnig: Die Oldtimer rollen wieder

Leisnig

Auch dieses Jahr veranstaltet der Förderverein des Leisniger Lions Clubs eine Oldtimerrallye. Es ist die 15. Auflage der beliebten Rundtour. Sie startet am Sonntag um 10 Uhr auf dem Markt in Leisnig. Die Strecke führt von Leisnig aus über Klosterbuch, Westewitz, Technitz, Döbeln, Niederstriegis, Grunau, Böhrigen, Berbersdorf und Kaltofen bis nach Hainichen und von dort über Mittweida, Lauenhain, Beerwalde, Reinsdorf, Hartha, Nauhain und Wendishain zurück nach Leisnig.

An Stationen warten Aufgaben

Es gibt drei Stationen, an denen die Teilnehmer diverse Aufgaben erledigen müssen, was mit Punkten bewertet wird. Die Stationen sind der Aussichtsturm in Böhrigen, Hainichen (Parkplatz) und Oldtimer-Nestler in Mittweida. Zudem gibt es mehrere Durchfahrtskontrollen an der Strecke.

Anmeldungen zur Teilnahme mit einem Oldtimer sind noch auf der Internetseite der Leisniger Lions (www.lions-club-leisnig.de) oder per Fax unter 037382/8 30 50 möglich. Die Startgebühr für Teilnehmer beträgt 15 Euro (Schüler/Azubis zehn Euro). Diese erhalten dafür ein Bordheft, sowie je ein Getränk und eine Bratwurst. Auf dem Leisniger Markt und eventuell am Aussichtsturm Böhrigen gibt es darüber hinaus Kuchen und Kaffee, Musik und Spielmöglichkeiten für die Kinder.

Erlös für guten Zweck

Die Teilnehmer stellen sich am Sonntag ab 8.30 Uhr auf dem Markt in Leisnig. Start ist um 10 Uhr. Die Veranstaltung endet auf dem Leisniger Markt mit der Siegerehrung gegen 14 Uhr. Zuschauer auf dem Leisniger Markt und an allen Stationen sind gern gesehene Gäste, wobei ein Corona-Hygienekonzept nach den gängigen Regeln gilt. Eine Mund-Nasenschutz-Maske muss jeder dabei haben.

Der Erlös der Rallye kommt wieder gemeinnützigen Projekten im Territorium zugute. Wer noch spenden möchte, kann das auf der Internetseite des Lions Clubs oder über die genannte Faxnummer anzeigen beziehungsweise den Vorsitzenden des Fördervereins direkt anrufen (Tel. 037382/8 30 40). Jeder Spender erhält auf Wunsch eine Spendenquittung.

Von Olaf Büchel