Leisnig: Die letzte Phase vom Stadtelektriker

Leisnig

Wenn irgendwo eine Birne flackerte, war das für Bernd Starke ein Signal: Da gibt es was zu tun. Als Stadtelektriker war er fast zehn Jahre lang derjenige, bei dem das Telefon klingelte, wenn es irgendwo finster wurde.

Ab jetzt lehnt sich Bernd Starke zurück: Er genießt die letzte Phase seines Berufslebens, nämlich die Ruhephase seiner Altersteilzeit. „Es wird Zeit, sich zurückzuziehen“, sagt er. Im September feierte er seinen 65. Geburtstag.

Bitte nicht mehr anrufen

Ersetzt wird er in dieser Funktion nicht. Bei der Stadt fiel die Entscheidung, dass alles, was Bernd Starke bisher rund um den Strom in Leisnig erledigte, in die Hände einer Mügelner Firma gelegt wird. Bei ihm brauche jetzt jedenfalls niemand mehr anzurufen.

„Ich habe die Leute noch eingearbeitet. Seit einem Vierteljahr hab ich zu der Firma Kontakt. Einige Reparaturen haben wir noch zusammen gemacht. Und was ich ihnen sonst noch so an Wissen mit auf den Weg geben konnte, das haben sie jetzt.“ Nun sei er raus aus der Sache.

Natürlich habe immer mal noch sein Telefon geklingelt, wenn jemand ein Problem hatte. Wo Starke bisher seinen Werkzeugkoffer schnappte und zur Stelle war, dauere es jetzt wahrscheinlich etwas länger. „Das war immer der kürzeste Weg. Und jetzt werden sich die Leute dran gewöhnen müssen, dass es etwas länger dauert.“

Bauhof sammelt Hinweise

Wenn es Probleme gibt, werden die Informationen ab jetzt im Bauhof gesammelt. „Von dort soll dann alles an die Mügelner weitergegeben werden, damit sich jemand darum kümmern kann.“

Insgesamt hatte Starke fast zehn Jahre lang die Funktion des Stadtelektrikers. Dabei gab es so das eine und andere Highlight, was für Leisnig spezifisch war. „Also, das Verkabeln vom Leisniger Weihnachtsbaum zusammen mit der Stiefelwacht, das war schon immer ein Akt. Das machte richtig Spaß“, erinnert er sich gerne an dieses alle Jahre wiederkehrende Ereignis. Letztlich war er es, der mit der Hubbühne bis oben hin die Lichterkette anbrachte, bis hin zum i-Tüpfelchen, dem Stern. Dieses Jahr ging es das erste Mal ohne ihn.

Erster Weihnachtsmarkt: Stress

Er erinnert sich auch noch an seinen ersten Weihnachtsmarkt in Leisnig, für den er den Kirchplatz zu beleuchten hatte. „Das war glaub ich beim ersten Mal richtig Stress“, lacht der 65-Jährige heute. Und er fragt sich, wie das jetzt und in Zukunft wird mit den schönen leuchtenden Sternen, welche die Familie Reißmann zur weihnachtlichen Kirchplatzbeleuchtung beigesteuert hat.

Hubbühne schon Geschichte

Bernd Starkes Hubbühne, die ihm als Stadtelektriker zur Verfügung stand, hat schon lange vor ihm den Dienst quittiert: „Im Juni kam sie nicht mehr durch den TüV. Immerhin, Baujahr 1993, da war dann nichts mehr zu machen.“ Die Hubbühne vom Stadtelektriker war also schon im Sommer Geschichte. Das gerät beziehungsweise Fahrzeug sei im Fuhrpark der Stadt Leisnig ebenfalls nicht ersetzt worden.

Rückzug als Stadtwehrleiter

Als Stadtelektriker hat Starke sein Werkzeug also aus der Hand gelegt. Gleiches plant er für sein Amt als Gesamtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Leisnig. Dieses hatte er weit länger inne, nämlich seit dem Jahr 1992. Genau genommen stehe dafür der Zeitpunkt auch schon fest. Für den April 2022 steht turnusmäßig die nächste Jahreshauptversammlung im Kalender.

„Und dann wird nach den Wahlen in den vier Ortswehren auch die Leisniger Wehrleitung neu gewählt.“ Ob es einen aussichtsreichen Nachfolger für ihn gebe? Dazu hält sich Starke bedeckt. Sobald das Ordnungsamt die Listen raushängt – voraussichtlich zu Jahresbeginn 2022 – könnten sich die Kandidaten dort eintragen. „Ich stelle mich definitiv für das Amt nicht mehr zur Verfügung.“

Von Steffi Robak