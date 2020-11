Leisnig

Von einer Baustelle auf der Mittelgasse in Leisnig haben Unbekannte einen Schachtringgreifer im Wert von etwa 3 000 Euro gestohlen. Zeugen hatten dort in der Nacht zum Dienstag ein Fahrzeug gesehen, mit dem das Baugerät vermutlich abtransportiert worden ist. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Von daz