Leisnig: Dirk Morgenstern ist am Sonntag verstorben

Leisnig

Unter tragischen Umständen ist Dirk Morgenstern aus Leisnig Sonntagnacht ums Leben gekommen. Nach einem privaten Besuch kehrte er nicht nach Hause zurück. Die Nachricht von seinem Auffinden überbrachten Polizisten am Montagmorgen der Familie. Dirk Morgenstern hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.

Für die Leisniger Kommunalpolitik hat Dirk Morgenstern viele Projekte begleitet und mit getragen. So wirkte er viele Jahre im Stadtrat mit, förderte sportliche und soziokulturelle Vorhaben. In der aktuellen Legislaturperiode stellte er sein Wissen in baulichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten als berufener Bürger zunächst im Technischen Ausschuss in den Dienst der Stadt. Zu Jahresbeginn rückte er für den aus Altersgründen aus der CDU-Fraktion ausgeschiedenen Wolfgang Rölle wieder in den Stadtrat nach.

Viele Bauprojekte in der unmittelbaren Umgebung und darüber hinaus tragen seine Handschrift als Geschäftsführer der Mildensteiner Baugilde. Zuletzt verantwortete er den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Bockelwitz. Sein fachliches Engagement steckt zudem in dem sich gerade erweiternden Einkaufszentrum an der Umgehungsstraße von Leisnig.

Viele Leisniger kennen Dirk Morgenstern außerdem als leidenschaftlichen Fußballer sowie Skatspieler. Nicht allein in seiner Familie, auch im Freundeskreis, bei Kollegen und Geschäftspartnern hinterlässt er eine schmerzliche Lücke. Dirk Morgenstern wurde 50 Jahre alt.

Von Steffi Robak