Leisnig: Ehepaar nach Wohnmobil-Deals unter Betrugs-Verdacht  

Leisnig

Tolle Show vorm Döbelner Amtsgericht: So versucht ein Verteidiger, der vorsitzenden Richterin nach mehr als dreistündiger Verhandlung eine Einstellung des Verfahrens abzuluchsen: Man wolle doch die Sache endlich zu einem Ende bringen.

Hurghada-Urlaub aus dem Hut gezaubert

Anne Mertens will auch ein Ende – aber nicht ohne Urteil. Eins schafft der Verteidiger jedenfalls: Die Verhandlung wird unterbrochen und erst im November fortgesetzt, denn kurz vor knapp wird noch ein angeblicher Hurghada-Urlaub aus dem Hut gezaubert.

Anklagen im Dreierpack

Der würde zumindest die angeklagte Ehefrau entlasten, da sie dann zum Tatzeitpunkt nicht in Deutschland am Verkauf von Wohnmobilen beteiligt gewesen sein konnte. Für sie und für ihren Mann, mit eigenem Verteidiger anwesend, geht es um den Vorwurf des Betrugs, einmal gemeinschaftlich, und jeweils einmal einzeln. Zur Verhandlung kamen also drei Anklagen.

Tricksen an allen Ecken und Enden

Das Paar ist aktiv beim Verkauf von gebrauchten Wohnmobilen. Vor Gericht steht das in Leisnig wohnende Ehepaar wegen falscher Angaben zu den Fahrzeugen. Das sehen jedenfalls die Geschädigten so. Das betrifft die Zahl der Vorbesitzer, die bisherige Laufleistung beziehungsweise technische Details wie einen angeblich eingebauten Rußpartikelfilter oder eine Anhängerkupplung, die dann gar nicht als nutzbar in die Papiere eingetragen werden kann.

Plötzlich ein Unternehmen in den Papieren

Auch wurde suggeriert, es handle sich um einen Verkauf von privat an privat – und dann steht als Besitzer plötzlich ein Unternehmen in den Papieren. In welcher Beziehung die Eheleute zu dem Unternehmen stehen, bleibt unklar.

Bis hin zum Zivilrechtsverfahren

Derartige und ähnliche Details erschweren es, einem der beiden Angeklagten die einzelnen Handlungen beziehungsweise den vorsätzlichen Betrug zuzuordnen. Auch sind in Treffen für Besichtigungs- und Kauftermine beide Eheleute involviert.

Dass die Angaben in den Fahrzeugpapieren falsch oder stark anzuzweifeln sind, wird deutlich, als Geschädigte nach dem großen Reinfall zu recherchieren beginnen, einer den Fall bis zum Zivilrechtsverfahren treibt, dort Recht bekommt und die Rückabwicklung des Vertrages erwirkt.

„Du siehst von mir keinen Cent“

Der Autoverkäufer und nun Angeklagte hätte das Geld zurückzahlen müssen. Doch der habe dem Geschädigten gesagt: Egal wie es ausgeht, von ihm sehe er keinen Cent. Die Verhandlung vorm Döbelner Amtsgericht entpuppt sich als Kaleidoskop der Dinge, die beim Gebrauchtwagenkauf schief gehen können.

Was beim neuen Gebrauchten schief gehen kann

In einer Internet-Auktion einmal zuzuschlagen, zieht wie in einer richtigen Auktion eine Kaufverpflichtung nach sich. Dabei kann es trotzdem passieren, dass das Fahrzeug ganz andere Eigenschaften aufweist als in der Anzeige angegeben, zum Beispiel Schäden hat. Oder es können andere Dinge im Kaufvertrag und den Papieren stehen.

Neue Papiere ohne Vorbesitzer

Ein Knackpunkt: Der Angeklagte ist im Ausland aktiv, so in Belgien, wo er Wohnmobile ankauft. Bei der Dekra lässt er neue Papiere ausstellen – darauf tauchen die Vorbesitzer nicht auf. 2015, 2017 und 2018 fanden die drei Verkäufe statt, die nun vor Gericht Thema sind. Wie es ausgeht, erweist sich eventuell im November.

Von Steffi Robak