Leisnig: Eigentümer gegen Weinberg-Erschließung

Leisnig

Die Stadt Leisnig bleibt dabei: Für die so genannte Weinbergsiedlung mit Wochenendgrundstücken im Leisniger Ortsteil Klosterbuch soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Stadtrat hat diesen Vorschlag der Verwaltung angenommen und das so beschlossen. Von den Inhabern der dortigen Grundstücke sehen das einige kritisch.

Dabei begründet die Verwaltung den Beschlussvorschlag damit, der Bebauungsplan sei nötig, um offene Fragen aus dem baulichen Nutzungsumfang der Grundstücke zu klären. Gleiches gilt für die Erschließung des Gesamtgebietes. Die Kommune zielt darauf ab, ein Sondergebiet festzusetzen. Dieses soll ausschließlich der Erholung dienen.

Endlich klare Regeln

Der Plan beschränkt die Nutzung der Gebäude auf Wochenendhäuser mit einem maximalen Maß an baulicher Nutzung. Neben der Erschließung des Gebietes enthält der Bebauungsplan Regeln zu bereits bestehenden Umweltbelangen.

So sieht es Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Als Verwaltungsoberhaupt sorgte er dafür, dass der Bebauungsplan in der aktuellen Form den Räten vorgelegt wurde. „Wir schaffen endlich die seit Jahren nötigen klare Regeln“, sagt er. Dass derartige Regeln nötig sind, zeigt sich in dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren Grundstückseigentümer der Weinbergsiedlung wegen Schwarzbauens vor Gericht zur Verantwortung gezogen wurden. Die zuständige Baubehörde ließ sogar abreißen. Klare Regeln scheinen also nötig zu sein.

Bebauungsplan nicht nötig

Wiederum andere Grundstückseigentümer, die sich nichts zu Schulden kommen ließen, meinen jedoch: Es sei alles geregelt. Ein Bebauungsplan sei dazu nicht nötig, schildern sie ihre Position in einem Schreiben an die Redaktion. Und auch sie können ihre Position plausibel begründen: Schon jetzt würden sie ihre Grundstücke am Weinberg nur in der Freizeit und für ihre Erholung nutzen.

Grundstücke schützenswert

„Keiner von uns Unterzeichnern hat widerrechtlich gebaut oder wohnt in der Weinbergsiedlung, noch haben wir vor, unsere Grundstücke künftig einer Wohnnutzung zuzuführen. Die Regeln für eine Wochenendsiedlung im Außenbereich waren und sind klar formuliert“, heißt es in einem Schreiben, welches von Vertretern von fünf Familien unterzeichnet ist. Sie betrachten Lage und Zustand der Grundstücke als außerordentlich schützenswert, sind an einer Erschließung nicht interessiert, wünschen keinen Bebauungsplan.

„Wir suchen hier Ruhe und Naturbelassenheit“, heißt es in dem Schriftstück weiter, dessen Unterzeichner der Redaktion namentlich sowie persönlich bekannt sind. Auch die Nähe der Siedlung zum angrenzenden Wald, zu den Landschafts- und Naturschutzgebieten, widerspreche nach ihrer Auffassung dem Erschließungs-Ansinnen. „In Zeiten von Klimawandel und zunehmender Umweltzerstörung lehnen wir weitere Zersiedelungen, Bebauungen und Flächenversiegelungen ab“, schreiben sie.

Kostengünstigere Lösungen

„Was Wasser, Abwasser und Strom und die Erneuerung der Zuwegung anbelangt, brauchen wir dafür keinen Bebauungsplan. Andere Lösungen wären naheliegender, sind teils schon umgesetzt und deutlich kostengünstiger.“ Die Erschließungskosten wollen sie nicht tragen. Zudem würden Steuergelder unnütz ausgegeben. Was eventuelle Schwarzbauten oder das Wohnen einzelner Bungalowbesitzer angehe, so plädieren sie für individuelle Lösungen und Verhandlungen mit den Behörden und bei Sanktionen für das Verursacherprinzip.

Von Steffi Robak