Leisnig und seine Innenstadt: Die alten Straßen sollen bald alle ausgebaut sein. Als Nächstes ist die Karl-Wagler-Straße dran – mit Folgen für die Verkehrsführung in der Stadt. Die Straße wird zur Einbahnstraße, und zwar in zwei entgegengesetzte Richtungen. Klingt seltsam, aber so soll es gehen.