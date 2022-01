Leisnig

In der Nacht zum Montag waren Einbrecher in Leisnig aktiv. Sie brachen in gleich zwei Gebäude ein – in ein Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Naumann-Straße und in ein Mehrfamilienhaus an der Ernst-Toller-Straße.Im Haus an der Friedrich-Naumann-Straße verschafften sich die Täter Zugang zu einem Abstellraum, in dem ein E-Bike stand. Dieses nahmen die Täter mit. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2850 Euro. An der Ernst-Toller-Straße drangen die Unbekannten in die Kellerräume vor, öffneten einen Verschlag und stahlen aus diesem mehrere Motorteile. Der Stehlschaden liegt hier bei etwa 1800 Euro und der Sachschaden bei 20 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Tathandlungen gibt, müssen die Ermittlungen noch zeigen. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr.

Von daz