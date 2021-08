Leisnig: Endlich wieder feiern – viel  Neues in der Stadt 

Leisnig

Endlich mal wieder feiern... Wenn dafür auch noch die Sonne scheint und die Wolken den Regen für sich behalten, kann das ein richtig gutes Altstadtfest werden. Sowohl am Freitag zur Eröffnung, den Sonnabend über und auch am Sonntag Nachmittag, eigentlich schon zum Festausklang, zog es viele Leisniger in ihre Stadt.

Dort war an mehreren Orten etwas los, der Lindenplatz kam als Standort für Rummel mit bunten Buden und Fahrgeschäften neu dazu. Jedoch war der Markt am Sonnabend etwas verwaist. Die wenigen Flohmarkthändler, die trotz des Regens lange tapfer ausharrten, konnten das nicht rausreißen. Dafür war mit der Oldtimer-Rallye am Sonntag dort gut was los. Marko Leske war als Moderator gut gefordert und mit 40 angemeldeten Teilnehmern auch zufrieden.

Das Herz des Leisniger Altstadtfestes schlägt am Burglehn. Daran bestand kein Zweifel. Die Stadtwache vom Heimatverein empfing am Zugang nahe der Taverne die Besucher der Handwerkerstraße. Da wurde klar: Achtung, hier wird es historisch. Die Mönchlein und Nonnen vom Faschingsclub rund um den Kardinal, dieses Jahr erstmals verkörpert durch Hansjörg Oehmig, sorgten augenzwinkernd für Sittsamkeit – jedenfalls, soweit man das von Leisniger Festivitäten erwarten kann.

Den Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus) hatte die Stadt wieder auf ihrer Seite. Der Verein war organisatorisch mit aktiv, sagt Geschäftsführer Jörn Hänsel. „Schön, dass wir helfen dürfen, das Fest in Leisnig mit zu gestalten, zumal wir das in vorangegangenen Jahren auch schon getan haben.“

Geholfen habe dabei, dass vom abgesagten Fest im vergangenen Jahr eine Reihe von Künstlern recht schnell für dieses Jahr zugesagt hatten. „Wir konnten relativ kurzfristig reagieren.“ Auf dem Burghof traten Thomas Kühn und Verena Kermes als August der Starke und Gräfin Cosel auf, so Hänsel. Er sagt auch, aus seiner Sicht habe die Zusammenarbeit mit der Burg sowie mit dem Döbelner Gastronomen Michael Köhler gut funktioniert.

Hans-Hermann Schleußner war als Mühlenbetreiber mit einem Stand und mit Musikanlage am Burglehn präsent und hat als Stadtrat auch auf dem Schirm, welcher Kraftakt das Fest in diesem Jahr war. Er hat viel Anerkennung für alle Mitwirkenden. „Wir hatten alle im Grunde nur acht Wochen Zeit. Mit mehr Vorbereitungszeit hätte dem 975-jährigen Stadtjubiläum noch deutlicher Rechnung getragen werden können. Es ist trotzdem etwas Gutes draus geworden.“

Uwe Reichel, Vorsitzender vom Leisniger Heimatverein, besetzte wie auch andere Vereinsmitglieder den Stand am Burglehn und hatte auch einen Blick auf die neue Stiefelwacht. „Die Männer waren in der neuen Besetzung erstmals am Start und wir wollten erst einmal sehen, wie es mit ihnen funktioniert.“ Das Stiefelmuseum war offen und auch gut besucht. Mit etwas Glück konnten Gäste dort beobachten, wie Rolf Neidhardt lederne Schuhmacherschürzen an einer historischen Maschine nähte.

Was zu diesem Fest besonders zog, war die Vielzahl an Bühnen mit einer breiten Palette an musikalischen Darbietungen von Rock- bis Blasmusik. Auf das zum Altstadtfest gehörende Chorkonzert musste auch niemand verzichten. Der Leisniger Frauenchor eröffnete dieses und der Miskus holte noch zwei Gast-Chöre dazu. Das Fest auf dem Berge, wie es dieses Jahr erstmals betitelt wurde, ließ es an Überraschungen und liebenswerten Facetten nicht fehlen.

Von Steffi Robak