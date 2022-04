Leisnig

Wie bekommt man eine Energiewende hin in einem Wohnblock, während er bewohnt ist? Solche praktischen Fragen stellt Nicole Hirsch. Die Geschäftsführerin der Leisniger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft stellt diese Frage jüngst in öffentlicher Runde in der Börtewitzer Kulturscheune.

Professor Timo Leukefeld hat schon anderswo Projekte konzipiert, wonach ganze Wohnblocks energieautark umgerüstet werden können. Das heißt, deren Versorgung mit Strom und Wärme funktioniert allein aus regenerative Energien, mit Technik direkt an dem Gebäude. Zusammen mit Staatssekretär Dr. Gerd Lippold vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Wirtschaft sprach er jüngst in der Börtewitzer Kulturscheune mit Bürgern über das Thema Energiewende und wie sie machbar ist. 

Kommunaler Vermieter im Zugzwang

Bei der LWVG drängt die Zeit. Dabei geht es nicht einen Block, sondern um vier, mit insgesamt 192 Wohnungen. Die Heizungsanlagen sind 25 Jahre alt. Geheizt wird derzeit mit Gas, welches bald knapp werden könnte angesichts aktueller globalpolitischer Verwerfungen, auch um den Krieg in der Ukraine. Nicole Hirsch muss und will handeln. „Momentan ist noch unklar, wie oder was überhaupt möglich ist“, sagt sie. Dass auf dem kommunalen Wohnungs-Unternehmen noch Altschulden aus der DRR-Zeit lasten, schränkt den finanziellen Spielraum ein.

Dachflächen nicht zur Verfügung

Außerdem hat das kommunale Unternehmen Dachflächen an ein privates Unternehmen langfristig verpachtet, für insgesamt 25 Jahre. Zehn Jahre läuft der Vertrag noch. Die eigenen Dächer stehen dem städtischen Unternehmen also für moderne Solarlösungen nicht zur Verfügung.

Die Dachflächen der Blocks am Sachsenplatz stehen der LWVG für ein eigenes Konzept der Energiewende derzeit nicht zur Verfügung. Quelle: Steffi Robak

Pilotprojekt kleines Einzelkraftwerk

Für das Wohngebiet ist nun ein Pilotprojekt angedacht. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sagt dazu: „Wir müssen sehen, was in diesem Teil der Stadt gehen kann.“ Ein kleines Kraftwerk an der Stelle, wo die Meline zuletzt einen nicht mehr genutzten Wohnblock wegriss, könnte das Gebiet mit vor Ort erzeugter, regenerativer Energie mit Wärme versorgen. „Ob mit Wasserstofftechnologie, Holz oder Biogas, das ist noch zu klären. Das Pilotprojekt beziehungsweise die Machbarkeitsstudie dafür soll Klarheit bringen“, so Goth.

Wo vor wenigen Jahren ein Wohnblock an der Meline weggerissen wurde, könnte ein kleines Kraftwerk für das Plattenbau-Gebiet entstehen. Quelle: Sven Bartsch

Im Idealfall sei es technisch so gestaltet, dass sich weitere Großvermieter anschließen könnten. In dem Teil der Stadt sei nicht allein die LWVG mit den städtischen Wohnungen mit den Herausforderungen der Energiewende konfrontiert. Dort stehen auch Wohnblocks der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft (GWG) oder der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Ablaß, welche den Wohnungsbestand der Obstland Dürrweitzschen AG verwaltet.

Was soll das kosten?

Rüdiger Schulze, CDU-Stadtrat in Leisnig, will wissen, was es kostet, einen einzelnen Block energieautark umzurüsten und ob es dafür eine spezielle Förderung gibt. Leukefeld spricht für die energieautarke Komplettsanierung eines Plattenbaus von Kosten in Höhe von 3500 Euro pro Quadratmeter. Um Fördermittel müsse sich der Bauherr überwiegend aus der Europäischen Union kümmern, sagt Staatssekretär Lippold.

Fliesenwerk-Geschäftsführer in Sorge

Die gegenwärtige Diskussion um künftige Gaslieferungen, im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sorgt bei der Industrie für Unsicherheit. In Sorge sieht sich Alexander Graetz, Geschäftsführer des Leisniger Fliesenwerks. „Als Fliesenhersteller gehören wir zu einer energie-intensiven Branche“, sagt er. Die für den Produktionsprozess nötige Wärme wird erzeugt durch eine Gasturbine. Wenn es um Entscheidungen geht, die den Gaspreis hochtreiben, müsse die Industrie unbedingt mitgenommen werden.

Die Produktion im Fliesenwerk Kerateam läuft sehr energieintensiv. Bei der Energiewende müsse die Industrie mitgenommen werden, sagt Geschäftsführer Alexander Graetz. Quelle: Wolfgang Sens

Erdgas überhaupt nicht knapp

„Gas ist durch den Krieg gerade das große Energie-Thema“, gesteht Staatssekretär Lippold. „Dabei Es existiert gar keine Gas-Verknappung. Lediglich die Erwartung der Gas-Erzeuger, was kommen könnte, treibt die Preise nach oben.“ Lippold verweist auf den in Aussicht gestellten Gasnotfallplan.

Letztlich müssten für die Sicherheit des Marktes alle Marktteilnehmer verlässlich sein. Das sind sie aber nicht. Deshalb laute die Antwort immer: Besser weg vom Gas und auf andere Energiequellen wechseln, möglichst auf verschiedene. Dabei sei das Land gegenüber der Stadt im Vorteil, denn auf dem Land gebe es dafür noch Fläche, beispielsweise für Solar-Pannele.

Solarmodule: Neue Abhängigkeit von Asien?

Hier räumt Lippold ein: „Momentan hat Deutschland keine digitale Souveränität. Liefert Asien keine Silizium-Chips mehr, ist bei uns Schluss mit der Produktion.“ Gleiches gelte für Solar-Module. Ein Hoffnungsschimmer sei, dass Freiberg gerade zur neuen Keimzelle für den europäischen Solarzellenbau werden könne. „Sonst haben wir die nächste Abhängigkeit, wie beim Gas von Russland, dann beim Solar-Modulen aus China. Letztlich ist keine Lieferkette mehr sicher.“

Material und Arbeitskräfte fehlen

Uwe Reichel vom Leisniger Unternehmen Uwe Reichel - Alternative Energien sieht den sprichwörtlichen Flaschenhals bei der Energiewende beim Mangel an Material und Arbeitskräften. Die Gleichrichter von Gleichstrom in Wechselstrom, wie sie für Photovoltaikanlagen nötig sind, seien derzeit am Markt nicht zu bekommen. „Da werden Lieferzeiten Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Wie soll da eine Solaranlage fertig werden?“

Uwe Reichel mit Studenten aus Norwegen im Solarpark bei Nicollschwitz. Er sieht ein Problem bei der Energiewende in den dafür fehlenden Handwerkern. Quelle: Wolfgang Sens

Zudem würden schlichtweg die Handwerker fehlen für die Energiewende. „Denn wer soll die ganzen Anlagen bauen? Es kommen keine Lehrlinge mehr zum Handwerk. Junge Leute wollen lieber etwas machen, wo sie im Büro am Computer sitzen. Da hat die Energiewende einfach mal ihre Grenzen.“

Von Steffi Robak