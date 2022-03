Leisnig: Entlastungs-Beweis bei Wohnmobil-Betrug per Internet?

Leisnig

Das am Döbelner Amtsgericht laufende Verfahren wegen Betrugs bei Wohnmobilverkäufen gegen ein Leisniger Ehepaar sollte am Donnerstag zu einem Ende gebracht werden. Bis zu diesem Punkt war sich Richterin Anne Mertens mit dem Verteidiger des Angeklagten einig. Dieser selbst konnte nicht zur Verhandlung erscheinen wegen eines positiven Corona-Schnelltests. Seine Ehefrau, in einem gesonderten Fall angeklagt, war zwar da, deren Anwalt wiederum nicht. Auch fehlte eine Zeugin, die aus Belgien zur Verhandlung kommen sollte.

Neue Beweisanträge

Verhandelt wird bereits seit mehreren Monaten, in denen die Verteidigung mit immer neuen Beweisanträgen für ein ständiges Hinauszögern der Urteilsfindung sorgt. So lief es auch zum jüngsten Verhandlungstermin. Plötzlich brachte der Anwalt des Angeklagten den Fahrzeugbewerter und Überprüfer CarVertical ins Spiel.

Taugt das Internet zur Entlastung?

Über CarVertical kann über das Internet die Fahrzeughistorie eines Autos nachvollzogen werden. Dafür wird die so genannte FIN eines Autos verwendet, die Fahrzeug Identification Nummer. Die FIN-Kontrolle stützt sich auf Datenbanken von offiziellen Autowerkstätten, Versicherungsgesellschaften, Registern oder Leasinggesellschaften.

Angeblicher Betrug wegen Tacho-Dreh

Die vom Verteidiger jetzt vorgebrachten Belege sollten zumindest den Vorwurf der Tacho-Manipulation durch seinen Mandanten widerlegen. Und damit könne ja dann das Verfahren abgeschlossen werden – so die vom verteidigenden Anwalt geäußerte Schlussfolgerung.

So gern Richterin Mertens ebenfalls an diesem Tag das Verfahren zu einem Abschluss gebracht hätte – auf diese Art wollte sie das dann doch nicht erledigt wissen. Eine Entscheidung zu den Beweisanträgen fiel also am jüngsten Verhandlungstag nicht. Die von CarVertical stammenden Daten werden vom Gericht erst noch geprüft und bewertet. Die Verhandlung wurde erneut unterbrochen.

Abwicklung teils auf Privatgrundstück

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Wohnmobilen gerieten die Leisniger Eheleute in das Visier der Ermittler beziehungsweise der Staatsanwaltschaft. Unter anderem geht es dabei um Manipulationen am Kilometerstand, zudem um weitere unklare Sachverhalte, die Kaufverträge betreffend.

Abgewickelt wurden die Verkäufe teils auf dem Privatgrundstück der Eheleute bei Leisnig. Der Mann tritt aber auch als Verkäufer auf bei einem Wohnmobilhandel in Nordsachsen.

Tachostand angezweifelt

Käufer gebrauchter Wohnmobile, die im Internet teils über Ebay Kleinanzeigen und auf anderen Wegen auf die Fahrzeuge aufmerksam gemacht wurden, fühlen sich von den Leisnigern hinters Licht geführt.

Neben den angezweifelten Tachoständen traten an verschiedenen Fahrzeugen technische Mängel auf beziehungsweise wurden beim Kauf technische Details vereinbart, die dann am Fahrzeug nicht verbaut oder defekt waren.

Betroffene lassen Nerven und zahlen drauf

Betroffene haben sich mittlerweile deutschlandweit zusammengeschlossen. Sie unterstützen sich gegenseitig und halten sich über ihre teils zivilrechtlich angestrebten Verfahren auf dem Laufenden.

Eins haben sie gemeinsam: Der Kauf eines Wohnmobils bei dem nun angeklagten Ehepaar kostete sie einiges an Nerven, teils bei Zivilrechts-Auseinandersetzungen. Und mancher zahlte finanziell mächtig drauf.

Von Steffi Robak