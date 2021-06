Leisnig: Erdbeer-Feld in Ablaß offen für Selbstpflücke   

Leisnig/Ablaß

Auf den Feldern der Obstland Dürrweitzschen AG reifen derzeit die Erdbeeren – witterungsbedingt etwas später als im vergangenen Jahr. Und frischer als selber gepflückt von den Feldern sind die süßen Früchte nicht zu bekommen. Das Unternehmen hat sich erneut dazu entschlossen, den Verbrauchern Erdbeeren mit dem Konzept der so genannten Selbstpflücke anzubieten.

„Im vergangenen Jahr haben wir das zum ersten Mal angeboten“, so Jan Kalbitz vom Vorstand der Obstland Dürweitzschen AG. „Ganze Familien haben einen Tag am Wochenende als kleines Familien-Ereignis mit eingeplant. Es kam ungeheuer gut an.“ So sei der Entschluss gefallen, dass auch in diesem Jahr wieder vom Verbraucher handgepflückte Erdbeeren die Anbauflächen verlassen.

Von Donnerstag bis Sonntag können Interessenten auf dem großen Erdbeerfeld am Mittelweg in Ablaß anhalten und sich süße Früchte pflücken. Abgerechnet wird nach Kilogramm, wobei für ein Kilogramm ein Preis von fünf Euro gezahlt werden muss.

Zu folgenden Zeiten ist das Feld für die Selbstpflücke offen: Am Donnerstag sowie Freitag von 13 bis 18 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils ab morgens 8 Uhr bis 14 Uhr.

Von sro