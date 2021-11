Leisnig: Erinnerung hängt an einem Mauerrest

Leisnig

Manches Haus in der Altstadt von Leisnig ist mit einem Bauzaun umgeben – zur Sicherheit. Es könnten Steine beziehungsweise Dachziegel auf den Fußweg davor fallen. In der Turnerstraße ist das zu beobachten, am Marktplatz ebenfalls und in der Obermarktgasse.

Dort gibt es ein Grundstück, wo der Eigentümer die Konsequenzen aus dem fortschreitenden Verfall zog und das Haus abreißen ließ. Vom so genannten Kotte-Haus steht noch von der unteren Etage ein Stück der Mauer. Alles andere dahinter ist weg. Dieser Tage konnten Arbeiten der Fassadensicherung an Nachbargebäuden beobachtet werden. Weitere Vorhaben mit dem Gebäude sind bei der Stadtverwaltung momentan nicht bekannt.

„Es handelt sich um einen privaten Eigentümer. Die Giebelsicherung und andere Arbeiten obliegt demnach ihm. Die Stadt ist nicht eingebunden“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

Gute Kindheitserinnerungen

Damit könnte es angesichts des auch anderswo in Leisnig desolaten Bauzustandes mancher Häuser abgetan sein – jedoch handelt es sich bei dem Haus in der Obermarktgasse 20 um ein Gebäude, womit sich für viele Leisniger gute Kindheitserinnerungen verbinden. Der Lehrer Heinz Kotte unterhielt dort eine kleine Puppenbühne. Während Requisiten und ein Großteil der Püppchen sowie Kulissen der Kleinbühne – alles selbst gefertigt – heute im Technik-Museum in der ehemaligen Nudel-Fabrik untergebracht sind, erinnert am verbliebenen Haus-Rest eine Tafel an das kleine Theater. Was wird damit?

Im Juni 1998 wurde die Tafel enthüllt, zwar auf Veranlassung des Geschichts- und Heimatvereins. Auch heute ist es der Geschichts- und Heimatverein, der die Erinnerungstafel gern geborgen hätte – so jedenfalls lautete eine erste Idee. „Momentan sind wir damit noch nicht weit gekommen“, sagt der heutige Vorsitzende Uwe Reichel.

Klaffende Lücke

Kontakt zum Grundstückseigentünmer pflegte Carla Fischer vom Vorstand. Sie erinnert sich, dass vor längerer Zeit die Idee bestand, der Verein könne in dem lange leer stehenden Gebäude das Erdgeschoss nutzen. Einem damit verbundenen etwaigen finanziellen Engagement habe sich der Verein jedoch von vorn herein nicht gewachsen gefühlt. Später stürzte das Dach ein.

Der Eigentümer wurde angehalten, das Haus abzureißen. Die Lücke klafft in der Häuserzeile, das Stück Wand steht noch, die Tafel ist noch dran. Heimatverein und Hauseigentümer konnten sich noch nicht dazu verständigen, unter welchen Umständen die Tafel abgenommen werden kann.

Ohne schriftliche Zusage vom Eigentümer gehe das auf keinen Fall. Zwar sei das Haus als solches nicht mehr vorhanden. Trotzdem seien Mauer und Erinnerungstafel Eigentum des Grundstücksbesitzers. „Und daran vergreifen wir und nicht“, so Reichel.

Von Steffi Robak