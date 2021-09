Leisnig: Erntedank im Kloster Buch  

Klosterbuch

Mit dem Thema „Kostbares Nass“ ist das diesjährige Kloster- und Erntedankfest im Kloster Buch bei Leisnig überschrieben. Am 11. und 12. September wird es gefeiert. Auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters Buch erwartet die Besucher ein Bauernmarkt und buntes Markttreiben, Führungen, Ausstellungen sowie musikalische Unterhaltung.

Am Sonnabend sind Gäste in der Zeit von 9 bis 17 Uhr willkommen, am Sonntag 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Feierlich eröffnet wird das Fest am Sonnabend im Innenhof des Klostergeländes, wobei unter anderem die Sächsische Erntekönigin und die „Cavertitzer Westernladies“ die Besucher begrüßen. Später gibt es Live-Musik mit der Band Never Walk Alone aus Kamenz.

Der Sonntag beginnt 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Gutskapelle. Im Laufe des Tages sorgen der Leisniger Posaunenchor, Drehorgel Dirk und die Band „Schlagerfeuer“ für Stimmung und unterhalten die Besucher mit musikalischen Darbietungen. Zu den Highlights des Wochenendes gehören die Ausstellung der Veolia zum Thema „Kostbares Nass“, ein Kunstprojekt auf der Muldenwiese, Präsentationen der Klosterschmiede und die Pilzausstellung.

Für die Obstsortenbestimmung mit Pomologe Dr. Henner Grapow können Besucher ihr eigenes Obst mitbringen. Der Förderverein zeigt im Kapitelhaus Arbeiten von Dieter Ladewig aus Magdeburg und im Obergeschoss des Abthauses befindet sich die Ausstellung „erdverbunden“ mit Sandmalerei und Keramik von André Wejwoda und Elke Boschke aus Dresden.

Es gibt Führungen durch die Klosteranlage und am Sonntag, zum Tag des offenen Denkmals zum Thema „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege„ gibt es eine Sonderführung im Abthaus. Des Förderverein Kloster Buch bittet darum, das Besucher ihre Fahrzeuge außerhalb der Klosteranlage parken.

Von Steffi Robak