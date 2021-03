Leisnig: Erst Impfen, dann feiern – geht die Rechnung auf?

Leisnig

Flankierend zu den Angeboten vom Impfbus und zum Impfzentrum in Mittweida ist für Leisnig vorgesehen, in der Stadt selbst zu impfen. Darüber informierte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Es habe dazu eine außerordentliche Sitzung vom Ältestenrat gegeben. Goth weiter: „Organisatorisch ist alles so weit gediehen, dass wir loslegen können“, sagt Goth. So sind Leisniger Ärzte für die Aktion gewonnen worden. Außerdem müssten unter anderem Ordnungskräfte eingesetzt werden.

Geplant sei, einen Sonnabend als Termin auszuwählen. Sobald dieser bekannt gegeben ist, könnten sich die Impfwilligen auf dem Rathaus melden, um für sich dort ein Zeitfenster zu vereinbaren. Impfen lassen könnten sich alle, die zu den Prioritätsgruppen 1 und 2 gehören. Jetzt werde darauf gewartet, dass das Landratsamt, das Deutsche Rote Kreuz sowie die Kassenärztliche Vereinigung ihr grünes Licht geben für das Angebot in Leisnig.

Goth gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Termin auf die Zeit kurz nach Ostern gelegt werden könne. „Wir sind dran an der Sache“, so das Stadtoberhaupt. Ihm liege viel dran, dass sich das Angebot nach dem ersten dieser Termine in Leisnig verstetigen lässt. „Wenn wir es schaffen, eine gewisse Regelmäßigkeit zu erreichen, ist Leisnig vielleicht im Sommer so weit durchgeimpft, dass wir dieses Jahr in gewissem Rahmen doch größere Feste feiern können.“

Das Angebot in Leisnig soll zunächst für Leisniger gelten. Eine Begleitperson, die jemanden zum Impfen fährt, kann ebenfalls mit geimpft werden, auch wenn er aus einer andern Stadt kommt.

Von Steffi Robak