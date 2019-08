Leisnig

Die Städtepartnerschaft zwischen Leisnig und der ungarischen Stadt Halásztelek besteht seit zehn Jahren. Das ist Freitagabend Anlass für eine Festveranstaltung in der Gaststätte „ Sachsenhöhe“ in Polkenberg. Rund 20 Gäste aus Halásztelek mit Bürgermeister József Szentgyörgyi an der Spitze sowie sechs Gäste aus der italienischen Partnerstadt Oggiono sind gekommen, um die langjährigen Beziehungen mit zahlreichen Leisniger Freunden zu feiern.

Kultureller Austausch wichtig

„Vor zehn Jahren hat Bürgermeister József Szentgyörgyi die Partnerschaft unserer Städte mitbegründet und seit dem legt er ein hohes Engagement für den Erhalt und Ausbau dieser Beziehung an den Tag“, würdigt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) seinen ungarischen Amtskollegen. Der kulturelle Austausch, die Begegnungen und das voneinander Lernen seien für ein Zusammenwachsen Europas nicht zu unterschätzen, so Goth. Als besondere Ehrung konnte sich Szentgyörgyi in das Goldene Buch der Stadt Leisnig eintragen. „Wir sind bestimmt gute Europäer. Wir haben zehn Jahre lang gezeigt, wie es geht und haben die nächsten Jahre gemeinsam noch viel vor“, sagt der Bürgermeister von Halásztelek. Erst vor wenigen Tagen war eine 15-köpfige Gruppe aus Leisnig zu Gast in Ungarn, das am Dienstag Nationalfeiertag hatte. Mit vielen positiven Eindrücken kehrten die Leisniger laut Goth zurück.

Festkonzept neu gestrickt

Kurz vor Beginn des Festaktes in Polkenberg hatten Bürgermeister Tobias Goth und Veranstalter Michael Köhler das Altstadtfest auf dem Kirchplatz in Leisnig eröffnet – mit dem Anstechen eines Fasses Freibier. „Wir haben für dieses Jahr ein neues Konzept gestrickt. Das Fest ist moderner geworden, wir haben aber auch das Mittelalter nicht vergessen“, erklärte Goth.

Es ist angezapft: Die Stadträte Wolfgang Rölle (v.r.), Hans-Hermann Schleußner und Hansjörg Oehmig, Bürgermeister Tobias Goth und Veranstalter Michael Köhler bei der Eröffnung des Altstadtfestes. Quelle: Olaf Büchel

Neu ist das Einbeziehen des Marktplatzes, wo ein Rummel aufgebaut ist. Am Wochenende lockt ein buntes Programm in die Stadt. Besucher müssen keinen Eintritt zahlen.

Von Olaf Büchel