Leisnig: Falsche Verdächtigungen nach Zoff am NPD-Infostand

Leisnig

Ein NPD-Info-Stand am Leisniger Rewe-Parkplatz? Da müssen wir hin. Das dachten sich zwei junge Leisniger am 21. Mai 2019. Was dann dort passiert, darüber gehen die Schilderungen auseinander. Das führt dazu, dass zum gleichen Vorkommnis nun zum zweiten Mal vorm Döbelner Amtsgericht verhandelt wird. Die Anklage lautet auf falsche Verdächtigungen.

Jetzt steht als Angeklagter derjenige vor Gericht, der vor einem Jahr als Geschädigter im Zeugenstand aussagte. Es handelt sich um einen Döbelner, der mit weiteren Beteiligten einen Stand mit politischem Informationsmaterial aufgebaut und Gespräche mit Passanten geführt hatte.

Dann kamen zwei junge Männer an den Infostand, die wollten, dass dieser entfernt wird. Es kommt zu gegenseitigen Beschimpfungen, wobei unter anderem das Wort „Nazischwein“ gefallen sei, und zu einem Gerangel sowie Tritten, gegen den Stand und angeblich gegen den Döbelner.

Dieser zeigt seinen politischen Kontrahenten, einen 25-jährigen Leisniger, bei der später eintreffenden Polizei an wegen der Beschimpfungen und wegen Körperverletzung. Die damit in Zusammenhang stehende Gerichtsverhandlung vor einem Jahr endet mit einem Freispruch.

Schon damals kann der Geschädigte mit seinen Aussagen den Sachverhalt der Anklage nicht bestätigen, begründet damals das Gericht. Jetzt findet er sich der damalige Zeuge als Angeklagter vor Gericht wieder, mit dem Vorwurf der falschen Verdächtigung. Er habe also seinen Kontrahenten zu Unrecht der Körperverletzung beschuldigt.

Von der vorsitzenden Richterin Anne Mertens befragt, was denn nun wirklich stattgefunden habe von den tätlichen Auseinandersetzungen, sagt der Angeklagte: „irgendwas dazwischen. Die wollten einfach Stunk machen.“ In der Verhandlung vor einem Jahr habe er schon eingestanden, dass er vielleicht bei seiner Anzeige gegenüber der Polizei übertrieben habe. Das räumt er auch jetzt, ein Jahr später, wieder ein.

Der jetzt als Zeuge aussagende frühere Angeklagte sagt, es habe überhaupt keine tätliche Auseinandersetzung stattgefunden. Dazu meint der jetzige Angeklagte: „Das zu behaupten, ist einfach nur frech.“ Er habe damals versucht, den Infostand wegzutragen. Da sei nach ihm und nach dem Stand getreten worden. Dies bestätigt eine Zeugin, die zum Umfeld des Döbelners gehört und sich ebenfalls am NPD-Infostand aufhielt.

Der Zeuge schildert nun in seiner Aussage: Man kenne sich von den jeweiligen politischen Aktivitäten. Der Leisniger selbst gibt an, er sei im linken politischen Spektrum aktiv. Letztlich, daraus machen beide keinen Hehl, besteht wegen der gegensätzlichen politischen Standpunkte eine persönliche Feindschaft.

Der Leisniger sagt, er habe an dem Vormittag am 21. Mai 2019 die Information über den NPD-Stand bekommen. Und da sei der Entschluss gefallen, er wolle denen zusammen mit einem anderen Freund „mal einen Besuch abstatten“.

Nach dem Wortgefecht habe es dort jedoch keine Handgreiflichkeiten und Tritte gegeben. So sehen dann auch Staatsanwaltschaft und Gericht die Anklage bestätigt: Der Döbelner habe seinen politischen Kontrahenten zu Unrecht beschuldigt, ihn körperlich verletzt zu haben.

Wegen der Falschverdächtigung wird der Döbelner nun zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu 50 Euro verurteilt. Er kündigt noch im Gericht an, Berufung einzulegen.

Mit der jüngsten Verurteilung verlängert sich sein Vorstrafenregister, welches zu dem Zeitpunkt bereits 15 Einträge aufweist. Dazu gehören, teils bereits als Jugendstrafen geahndet: mehrfach Diebstahl, Wohnungseinbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, verschiedene Körperverletzungs-Delikte, Sachbeschädigung, der verbotene Besitz einer Waffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Betrug und versuchter Betrug, Falschversicherung an Eidesstatt und Verstoß gegen das Urhebergesetz.

Von Steffi Robak