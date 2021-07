Leisnig: Falschgeld in der Disco Halli Galli Kleinpelsen

Leisnig

Ein 26-jähriger Leisniger stand am Montag vor Gericht, weil er Falschgeld im Umlauf gebracht haben soll, und zwar in der Diskothek Halli Galli in Kleinpelsen. Dort soll er mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlt haben.

Das fiel auf, als jemand vom Halli Galli die Einnahmen zur Bank brachte. Der falsche Schein wurde rausgefischt. Und bei den Betreibern der Disco war über drei Ecken angekommen, dass an dem Tag jemand mit Falschgeld am Eingang bezahlte. Ob er selber am 11. Mai 2019 diesen Schein ausgab, war für das Gericht nicht mehr festzustellen. Dass er die Scheine erworben und in der Hand hatte – insgesamt 40 Stück – räumt er ein. „Ich wollte sie sowieso verbrennen. Es ist ja wertloses Geld.“ Jedenfalls war seine DNA-Spur auf dem Schein.

Dieses wertlose Geld lieferte seine damalige Freundin nach einer 14-tägigen Romanze bei der Polizei ab, als der Leisniger für vorangegangene Straftaten ins Gefängnis ging. Die Freundin lieferte 37 Scheine in einer Tasche verpackt bei der Polizei ab. Einer tauchte im Halli Galli auf. Der Verbleib des 49. und 50. ist unklar.

Insgesamt hatte der Leisniger also 2000 Euro Falschgeld im Besitz. Woher er es hatte – die Staatsanwaltschaft tippt auf den Erwerb im Darknet - wollte er keinesfalls preisgeben. Von einem Freund sei das Geld gewesen.

Warum er sich dieses verschaffte, wurde in der Beweisaufnahme annäherungsweise deutlich. Der Mann protzte ordentlich mit den Scheinen. So sendete er Fotos von dicken Geld-Packen in Internet-Chats herum.

Ein Mann müsse einer Frau etwas bieten können, argumentierte er. Und er habe immer so viel dabei wie er braucht. Dass das Geld illegal beschafft war, hatte er ebenfalls in einem Chat verbreitet. Für den Angeklagten war das alles schon ewig her, denn dazwischen verbüßte er eine Haftstrafe. Sein Spezialgebiet: Fahren ohne Führerschein, mit nicht ordnungsgemäß versicherten Fahrzeugen und mit gestohlenen Kennzeichen. Damit liefert er sich „Autorennen“mit der Polizei. In diesem Mai, wenige Monate nach seiner jüngsten Haftentlassung, gab es die jüngste Spritztour von Meißen nach Döbeln.

Für das In-Umlauf-Bringen falscher Fünfzig-Euro-Scheine forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Das Gericht unter Vorsitz von Christa Weik folgte dem Antrag, setzte trotz der zwölf Einträge im Vorstrafenregister die Strafe auf drei Jahre Bewährung aus. Die zuvor begangenen Taten seien nicht einschlägig gewesen.

Von Steffi Robak