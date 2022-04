Leisnig: Felsen der Giksmutter - Wo der Teufel die Hände im Spiel hatte

Leisnig

Zu einer Wanderung an einen sagenhaften Ort im Schanzenbachtal wollen die Mitglieder vom Leisniger Geschichts- und Heimatverein am Sonntag aufbrechen. „Der Heimatverein möchte damit den Frühling einläuten, nach einem weiteren Winter mit Corona-Beschränkungen die Freiheit in der Natur zu genießen“, so der Vereinsvorsitzende Uwe Reichel in seiner Einladung.

Teufel verwandelt Frau zu Stein

Bei der Wanderung soll die Giksmutter Besuch bekommen. Dabei handelt es sich um einen markanten Porphyrfelsen im Schanzenbachtal. Um den Felsen rankt sich eine Sage, nach welcher der Teufel eine Frau in diesen Stein verwandelt haben soll.

Zuvor hatte es der Teufel auf ihre Seele abgesehen. Doch die Frau hat sie dem Teufel verweigert. Er rächte sich dafür mit der Verwandlung in diesen Stein.

„Auf diese Sage soll in Zukunft wieder eine Tafel hinweisen“, so Reichel weiter. Eine solche habe es in früheren Jahrzehnten schon einmal gegeben. Doch diese sei stark verwittert gewesen. Jetzt kam die Idee auf, das Schild zu erneuern.

Neue Info-Tafel gemalt

„Wir konnten bei der Auswahl der Tafel auf Material zurückgreifen, welches wir für die Bezeichnung besonderer Bäume schon einmal verwendet haben. So eine Tafel war noch da“, erläutert Reichel weiter.

Daraufhin wandte er sich an den Leisniger Malermeister Manfred Hingst mit der Bitte, diese Tafel mit einem Motiv zu versehen, welches die Umgebung vom Giksfelsen wiedergibt. Manfred Hingst kümmerte sich darum und hat außerdem noch mit wenigen Worten den Hintergrund der Sage von der Giksmutter auf der Tafel untergebracht. Am Sonntag solle die Tafel an ihrem Bestimmungsort angebracht beziehungsweise enthüllt werden.

Treff an der Zöllnermühle

Wer dabei sein möchte, sollte sich bis 13 Uhr am Parkplatz an der Zöllnermühle im Schanzenbachtal einfinden. Sie liegt an der Staatsstraße 44 zwischen Leisnig und Colditz. Achtung: Der Parkplatz ist nicht sehr groß, es passen nicht viele Fahrzeuge hin.

Von dem Parkplatz an der Zöllnermühle geht es zu Fuß zunächst bis zum Giksfelsen. Dabei passieren die Wanderer unter anderem den Giksteich, bei welchem es sich um einen früheren Mühlenteich handelt. Das gesamte Areal dort ist heute ein Flora-Fauna-Habitat und steht unter Naturschutz.

Wandern zur Leithenmühle

Am Felsen der Giksmutter angekommen, wird dort die Info-Tafel enthüllt. Anschließend wandert die Gruppe weiter im idyllischen Schanzenbachtal, und zwar bis zur Leithenmühle. Wer möchte, kann dort einen Kaffee trinken. Reichel empfiehlt den Mitwanderern festes Schuhwerk. Ein Teil der Wege im Schanzenbachtal ist relativ naturbelassen geblieben.

Felsen im Schanzenbachtal

Größere und kleinere Felsformationen aus Porphyr, aus welchem auch der Felsen der Giksmutter besteht, sind im Übrigen im gesamten Schanzenbachtal an verschiedenen Stellen zu finden. Manche liegen eher versteckt. Sie ziehen sich bis weit hin nach Leisnig. Auch die Burg Mildenstein wurde auf einem solchen Felssporn errichtet, der innerhalb dieser Formation einer der sehr großen im Porphyrland ist.

Wanderung mit dem Leisniger Geschichts- und Heimatverein, Sonntag, 3. April, 13 Uhr ab Zöllnermühle, mit Station am Giksfelsen, Kaffeetrinken in der Leithenmühle.

Von Steffi Robak