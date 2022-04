Leisnig/Tragnitz

Kirchenmusikerin Susanne Röder, Chorleiterin in Tragnitz, holt für das Osterfest Trompetenklänge in die Kirche St. Pankratius in Tragnitz, einem Ortsteil von Leisnig.

Traditionelles Konzert in Kirche St. Pankratius

Traditionell wird am Ostermontag zu einem Konzert in die Kirche St. Pankratius in Tragnitz eingeladen. Dabei legt Susanne Röder Wert darauf, dass besondere instrumentale Musik zu Gehör gebracht wird.

Dieses Jahr Orgel und Trompete

10 Uhr beginnt das Konzert. bei der diesjährigen Ostermusik dürfen sich die Zuhörer auf festliche Trompetenklänge freuen. Es musizieren Friedrich Pilz, Orgel, und Alexander lenk, Trompete.

Musik von Bach, Händel und Telemann

Friedrich Pilz arbeitet seit seinem Studium als Kantor in der Kirchgemeinde Breitenbrunn. Alexander Lenk ist als Musiklehrer und freiberuflicher Trompeter tätig. Seit 2010 musizieren sie in der Besetzung Orgel und Trompete zusammen.

In ihrem derzeitigen Konzertprogramm erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann. Orgelwerke, Choralbearbeitungen und Bearbeitungen von Instrumentalstücken für Orgel und Trompete wechseln sich dabei ab.

Von Steffi Robak