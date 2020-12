Leisnig: Feuerwehr löscht Brand in Küche von Seniorin

Leisnig

In einem Mehrfamilienhaus an der Hauschildstraße in Leisnig war am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand in der Küche einer 96-Jährigen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Ein 14-jähriger Junge, welcher ebenfalls in dem Haus wohnt, war der Seniorin zur Hilfe gekommen und hatte ein Fenster geöffnet. Die alarmierte Feuerwehr löschte letztlich den Brand. Die 96-Jährige und der 14-Jährige wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Anwohnerinnen (13 und 38) wurden vor Ort ärztlich versorgt. Angaben zum Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Von daz