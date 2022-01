Leisnig: Feuerwehr mit neuem Gerätehaus mehr gefordert

Leisnig

Das Jahr hat die Leisniger Feuerwehrleute schon gefordert. Zuletzt waren sie mit 32 Kameraden und sechs Fahrzeugen am Sonnabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A14 im Einsatz. Zwischen den Anschlussstellen Leisnig und Döbeln Nord, in Fahrrichtung Dresden, kam ein Mann mit seinem Pkw Seat von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Fahrer schon neben dem Auto

„Bei dem Alarm, der bei uns ankam, war von einem Pkw-Brand die Rede“, informiert Stadtwehrleiter Bernd Starke. Vor Ort angekommen, brannte das Fahrzeug nicht. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Fahrer aus dem Auto gerettet und neben das auf dem Dach liegende Fahrzeug gelegt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Seit zum Ende des vergangenen Jahres das neue Gerätehaus in Bockelwitz in Betrieb ging, wird von dort auf die Autobahn ausgerückt. Am neuen Standort in Bockelwitz sind jetzt die 38 Einsatzkräfte der früheren Ortswehren Clennen, Beiersdorf-Naunhof sowie Naundorf konzentriert. Zudem wechselten 14 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung mit nach Bockelwitz.

Mit den Diensten wird so weit wie möglich zur Normalvariante vor Ort zurückgekehrt. Im Jahr zuvor, 2020, wurde schon von Vor-Ort-Diensten wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen Abstand genommen, im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls.

Derzeit werden die Kameraden vor jedem Dienst auf Covid-19 getestet. Die Stadt stellt die Tests zur Verfügung. Starke: „Ich kann nur an die Vernunft appellieren, vom Dienst fern zu bleiben, wenn jemand Erkältungssymptome hat.“ Das Zusammensitzen nach den Diensten wird eingeschränkt.

Mehr Fehlalarme

Im Jahr 2021 waren Leisniger Feuerwehrleute zu 11 Bränden im Einsatz. In 41 Fällen waren technische Hilfe zu leisten. Zu diesen Einsätzen wird vorrangig auf die Autobahn gerufen, so wie am Sonnabend. 18 Fehlalarmierungen habe es gegeben, und das sei relativ viel. 16mal hatten Brandmeldeanlagen den Fehlalarm ausgelöst. „Wie das kommt, kann man schlecht einschätzen. Es muss von technischen Ursachen ausgegangen werden,“ vermutet Starke. Mit 70 Einsätzen insgesamt sei 2021 ein normales Einsatzjahr gewesen.

Gerätehaus ein Quantensprung

Relativ häufig, nämlich elfmal, sei die Leisniger Feuerwehr zu überörtlichen Einsätzen gerufen worden. Dazu, so räumt Starke ein, gehören die Einsätze auf der Autobahn. An dieser liegt jetzt das neue Gerätehaus näher dran, so dass die Kameraden schneller an dortigen Einsatzorten sein können.

„Für die Dienste ist das neue Gerätehaus ein Quantensprung, zum einen, was Schulungen und das Unterstellen der Technik anbelangt, aber auch in Bezug auf die Sanitäranlagen.“ In dieser Hinsicht mussten die 38 Kameraden der drei vorherigen Ortswehren mit viel schlechteren Bedingungen zurecht kommen. Allerdings wartet auf sie jetzt ein höheres Einsatzaufkommen, denn im neuen Gerätehaus stehe ein Tanklöschfahrzeug. „Das bedeutet, sie müssen jetzt bei jedem größeren Brand mit raus.“

Einen Vorteil bringe das für die Anwerbung junger Leute für die Feuerwehr. „In den alten Gerätehäusern, mit der dortigen Technik, waren junge Leute kaum für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Da setze ich einige Hoffnungen auf das neue Gerätehaus.“Mittlerweile wachse das Interesse an der Feuerwehr. Aus den Familien der Kameradinnen und Kameraden rücken beispielsweise die Kinder nach.

121 aktive Frauen und Männer

Die Leisniger Feuerwehr verfüge derzeit über insgesamt 121 aktive Einsatzkräfte, 13 davon sind Frauen. Zur Alters- und Ehrenabteilung gehören 67 Frauen und Männer. An den Einsätzen seien generell Kameraden aller vier Ortswehren beteiligt. Insgesamt kamen im Jahr 2021 i 2350 Einsatzstunden zusammen.

Von Steffi Robak