Wegen ausgelaufener oder ausgeschütteter Chemikalien musste die Leisniger Feuerwehr am Freitagmorgen in eine Industriebrache an der Weststraße ausrücken. Weitere Wehren, die Polizei und der Gefahrengutzug des Landkreises wurden angefordert. Update: Wahrscheinlich sind Nitrosegase freigesetzt worden.