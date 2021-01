Leisnig: Flaute bei Diensten und Lehrgängen – reicht das für Einsatzbereitschaft?

Leisnig

Das vergangene Jahr war ein besonderes für die Leisniger Feuerwehr, das aktuelle wird ebenfalls seine Besonderheiten haben. Das sagt Leisnigs Stadtwehrleiter Bernd Starke. 2021 wird zum Beispiel das letze Jahr mit ihm als Stadtwehrleiter an der Spitze – zumindest, wenn es nach ihm geht. „Noch einmal werde ich mich jedenfalls nicht zur Wahl stellen“, hat Starke für sich festgelegt. Gewählt werden müsste zur Jahreshauptversammlung im Frühjahr 2022.

Wer nach ihm kommen wird? Dazu könne oder wolle er momentan nichts sagen, nur so viel: „Ich denke, da gibt es schon Kandidaten, die mit den Hufen scharren.“ Um seine Nachfolge ist ihm jedenfalls nicht bang. Bis dahin steht den Leisnigern noch die Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrgerätehauses in Bockelwitz ins Haus. Deswegen und auch weil die Ortswehren Minkwitz und Meinitz 2020 endgültig geschlossen worden sind beziehungsweise nicht mehr am aktiven Einsatzdienst mitwirken, wird sich die Zahl der Ortswehren verringern.

Es bleiben noch Leisnig und Brösen auf einer Seite der Mulde sowie Wiesenthal und das neue Haus in Bockelwitz auf der anderen Seite der Mulde. Die Angehörigen dieser Ortswehren seien zum großen Teil in die Altersabteilung gewechselt. „Die wenigen, die noch am aktiven Dienst teilnehmen, tun das in Leisnig“, so Starke. Diese Tendenz habe sich bereits in den vergangenen Jahren so abgezeichnet.

Insgesamt zählt die Leisniger Freiwillige Feuerwehr momentan 116 aktive Einsatzkräfte sowie 93 Kameradinnen und Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung.

Wenn Starke auf das vergangene Jahr zurückblickt, schlagen für alle Einsätze insgesamt rund 2150 Einsatzstunden zu Buche. Als zwei der größten Einsätze schlugen die Chemiehavarie auf dem Gelände der früheren Schnallenfabrik an der Weststraße von Leisnig zu Buche, zudem ein großer Brand im Ortsteil Kalthausen. Im vergangenen Jahr waren auch alle Wehren an den Einsätzen beteiligt. Insgesamt sei es von der Einsatzanzahl her ein durchschnittliches Jahr. Zugenommen hätten nach der Einschätzung von Bernd Starke die Einsätze nach Sturmschäden.

„Wir haben eben zunehmend mehr Wind in Stärken, die Schäden hinterlassen an Bäumen, aber auch Gebäuden.“ Insgesamt waren im Jahr 2020 14 Brände zu verzeichnen. Es kommen 47 technische Hilfeleistungen dazu, wobei vorrangig Einsätze auf der Autobahn A14 abzudecken sind. Siebenmal rückten die Leisniger Feuerwehrleute zu Fehlalarmen aus, die von Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Was Bernd Starke momentan etwas Sorge bereitet, ist der Ausbildungsstand der Kameraden. Dabei hat er den normalen Feuerwehrdienst ebenso im Auge wie diverse Lehrgänge. „Diesbezüglich ist momentan durch Corona alles auf Null gefahren. Und Einsatzdienste haben ja auch etwas mit der Einsatzbereitschaft zu tun“, sagt er. Auch auf der Kreisebene und Landesfeuerwehrebene sei alles vollkommen herunter gefahren. Das habe auch auf die Weiterbildungsstruktur durchaus Einfluss. „Es geht ja bei der Feuerwehr vor allem um die praktische Anwendungen im Umgang mit der Technik.“ Auch die Ehrungen und Beförderungen bleiben wegen der ausfallenden Jahreshauptversammlungen auf der Strecke. Im Jahr 2020 hatte es schon keine Versammlung für 2019 gegeben – das Corona-Versammlungsverbot hatte das verhindert. „Im März 2020 hätte die Versammlung für 2019 sein müssen, aber daraus wurde nichts“, so Starke. Für Mai dieses Jahres ist nun die Jahreshauptversammlung für 2020 geplant. „Wir werden sehen, ob wir uns dann schon wieder versammeln dürfen.“

Von Steffi Robak