Leisnig: Frühjahrsputz am Wochenende

Leisnig

Der Frühjahrsputz in Leisnig und seinen Ortsteilen ist in vollem Gange. Erneut sind die Bürger dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen, soweit es in ihren Kräften steht.

Für dieses Wochenende bittet Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) die Leisniger darum, vor ihren Haustüren zu kehren. Das Zusammengekehrte kann liegen gelassen werden. Mitarbeiter des Leisniger Bauhofes werden in diesen Tagen unterwegs sein und alles zum Entsorgen aufnehmen. „Für den Montag, 29. März, ist dann auch für die Leisniger Ortsteile der Einsatz einer größeren Kehrmaschine vorgesehen“, so der Bürgermeister weiter.

Auch dort bittet er die Bewohner um Unterstützung dabei, damit die Orte beziehungsweise deren Straßen und Wege nach dem Winter unter anderem vom letzten Streugut befreit werden.

Von Steffi Robak