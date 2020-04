Leisniger Unternehmer: „Für die Reisebüros ist es fünf vor Zwölf“

Leisnig/Leipzig

Wenn am Mittwochnachmittag Vertreter von Reisebüros auf dem Leipziger Augustusplatz für die Rettung ihrer Unternehmen demonstrieren, dann ist auch Torsten Pessel aus Leisnig dabei. „Für uns ist es fünf vor Zwölf“, sagt der Betreiber des Reisebüros „Zur alten Bäckerei“ am Leisniger Lindenplatz.

Mit leeren Koffern

Unter anderem mit leeren Koffern wollen die Demonstranten bei der bundesweiten Aktion auf ihre Lage aufmerksam machen. „Es ist verdammt dramatisch. Viele Reisebüros werden sterben, wenn die Politik jetzt nicht handelt.“ Natürlich seien in der Tourismusbranche auch die Reiseveranstalter von der Corona-Krise betroffen. Aber gerade die kleinen Reisebüros treffe es besonders hart. „Wann kann ich wieder Geld verdienen?“, fragt Torsten Pessel. Eine Antwort gibt es noch nicht. Ihm fehlen nicht nur die Einnahmen, weil zurzeit keine Kunden ins Geschäft kommen, die Reisen, Hotels, Flüge und Fährplätze buchen oder Veranstaltungstickets kaufen. Auch das Zurückfordern von Provisionen schwebt wie ein Damoklesschwert über der Branche.

Stornierungen

Pessel erklärt: „Wenn bei mir ein Kunde im November für Juni eine Reise bei einem Veranstalter gebucht hat, dann fließt im Dezember an mich eine Provision. Wenn der Kunde die Reise nun aber wegen Corona stornieren muss, dann droht mir, dass die Provision wieder zurückgefordert wird. Allein am Montag hatte ich drei Stornierungen.“ Zwar hielten sich aktuell große Reiseveranstalter mit solchen Rückforderungen zurück. Doch wie lange noch?

Soforthilfe erhofft

Der Leisniger Reisebüro-Betreiber hat eine Soforthilfe bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt und hofft, dass er über diesen Kanal bald Unterstützung erhält. „Das würde aber gerade mal dabei helfen, die Betriebskosten für einige Zeit zu decken“, sagt Pessel. Dazu zählten zum Beispiel Miete, Strom und notwendige Software. Nicht einfacher ist die Situation dadurch, dass sein Partner Jörg Heinzmann in der ebenfalls gebeutelten Gastronomiebranche tätig ist. Die Polditzer Gaststätte bietet zwar einen Liefer- und Abholservice nach telefonischer Bestellung an. Dieser wird auch in Anspruch genommen. Torsten Pessel hilft beim Ausliefern des Essens. Doch der Umsatz ist natürlich nicht so, wie bei einer regulär geöffneten Gaststätte und einem Partyservice in normalen Zeiten. Immerhin: Es gibt ein paar Einnahmen, während beim Reisebüro nur Ausgaben zu Buche stehen.

Hilfsfonds gefordert

Die Demonstranten wollen am Mittwoch unter anderem einen Hilfsfonds für die Reisebüros sowie staatlich abgesicherte Gutscheine fordern. „Der Fonds müsste mit nicht rückzahlbaren Mitteln gefüllt sein. Was nützt uns ein Kredit?“, sagt Torsten Pessel. Er wünscht sich zudem, dass in der bevorstehenden Urlaubssaison wenigstens Reisen innerhalb von Deutschland möglich sein werden. Und sein Partner hofft, dass die Gaststätten zumindest ihre Freisitze öffnen dürfen. Jörg Heinzmann und Torsten Pessel wissen, dass das vor allem von den Infektionszahlen abhängen wird. Doch es wären Lichtblicke in der Corona-Zeit.

Von Olaf Büchel