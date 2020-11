Ein neuen Jungendclub, Kunstrasen, ein Dach für die Tennisplätze... Es klingt fast übergeschnappt. Die Stadtverwaltung Leisnig will für drei Millionen Euro den gesamten Sport- und Kulturkomplex aufpeppen lassen. Woher das Geld kommen soll, steht hier.

Am Leisniger Sport- und Kulturkomplex gibt es vieles, was dringend erneuert werden müsste. So ist der Jugendclub nicht mehr viel mehr als eine Brezel-Bude. Quelle: Sven Bartsch