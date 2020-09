Leisnig: Für grünen Lindenplatz rollen Gärtner den Rasen aus

Leisnig

Auf dem Lindenplatz sind die Bauarbeiten noch in vollem Gange. Doch ein Fazit kann Leisnigs Bauamtsleiter Thomas Schröder jetzt schon ziehen: „Die Entscheidung des Stadtrates für die neue Verkehrsführung war richtig. Das ist uns durch Anwohner bereits bestätigt worden.“

Poller lassen sich entfernen

Gemeint ist das Verschwenken der Fahrbahn vor dem Brunnen „Wassermarie“ von der nördlichen auf die südliche Seite des Platzes. Eine nördliche Ausfahrt auf die Chemnitzer Straße ist nicht mehr möglich. Dort stehen bereits große Steinpoller und die Verkehrsführung ist ebenfalls schon zu erkennen, weil in diesem Bereich die Fahrbahnen fertiggestellt sind. „Die Poller sehen zwar so aus, als seien sie fest eingebunden. Aber das ist nicht so. Sie befinden sich in Leerhülsen und können ohne Schaden fürs Pflaster gezogen werden“, erklärt Schröder für den Fall der Fälle. Gezeigt habe sich mittlerweile auch, dass die Straßenbreite im südlichen Teil zwischen Parkplatz an der alten Feuerwache und Chemnitzer Straße für den Begegnungsverkehr ausreichend ist.

Ziel: Anfang November

Die Bauarbeiten gehen indes weiter gut voran. Die restlichen Bordsteine für die Anbindung an die Karl-Wagler-Straße sind gesetzt. Somit sind fast alle Borden des Platzes an Ort und Stelle. Vor der Grundschule ist Rollrasen verlegt worden. Auch in den künftig wieder grünen Innenbereichen soll diese Rasenvariante genutzt werden. An das Pflanzen der neuen Bäume denkt Thomas Schröder ebenfalls schon jetzt: „Nach dem Abziehen des Mutterbodens erfolgt an den Baumstandorten noch ein Bodenaustausch. Wenn die Witterung entsprechend ist, können die Bäume gesetzt werden.“ Der Bauamtsleiter geht davon aus, dass mit dem Pflanzen der letzten Bäume etwa Anfang November der Lindenplatz weitgehend fertig sein wird. Übrigens: Beim Ausbau der alten Gasleitung sei festgestellt worden, dass sich diese recht weit weg von den alten Lindenbäumen befunden hat. Die Gasleitung ist laut Bauamtsleiter also kaum die Ursache für das Lindensterben gewesen.

Wünsche werden wahr

Am Rande der Platzgestaltung geht ein großer Wunsch der Leisniger Oberschüler in Erfüllung, den diese im Jugendstadtrat vorgebracht hatten. Eine überdachte Unterstellmöglichkeit für Moped und Fahrräder entsteht zwischen Grundschule und Apian-Schule.

Einen Wunsch hat auch Bauamtsleiter Schröder: „Der Haupteingang der Grundschule sollte künftig wieder als solcher genutzt werden. Die Kinder müssten dann nicht mehr über den Dienstboteneingang das Schulhaus betreten. Das ist noch nicht mit der Schule abgestimmt, aber ich würde mir das wünschen.“ Eine wichtige Voraussetzung dafür ist jedenfalls mit der Neugestaltung des Lindenplatzes geschaffen worden. Denn direkt vor der Schule gibt es jetzt eine lange Haltespur für all jene Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Das Ein- und Aussteigen werde somit sicherer und es ist auch mehr Platz. Thomas Schröder: „Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Spur sehr rege genutzt wird.“

Nächstes Projekt um die Ecke

Ist der Lindenplatz fertig, steht schon das nächste Projekt gleich daneben an. Im nächsten Doppelhaushalt sollen Mittel für den Ausbau der Karl-Wagler-Straße eingestellt werden. Ziel ist laut Thomas Schröder, diese zur Einbahnstraße zu machen. So könnten an der Seite schräg angelegte Parkplätze entstehen, die den Wegfall von Stellflächen im Lindenplatzbereich kompensieren.

