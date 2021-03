Leisnig: Geburtenstation zu – falscher Gewinndruck auf Klinik

Leisnig

„Das Grundproblem ist: Warum muss sich ein Krankenhaus denn rentieren?“ Auf diese Frage reduziere sich vieles, was im Gesundheitswesen allgemein im Argen liegt, meint Marika Tändler-Walenta, Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Partei Die Linke Mittelsachsen.

Jüngstes greifbares Beispiel ist die Schließung der Entbindungsstation an der Helios-Klinik in Leisnig. Das Unternehmen Helios meldete die Station aus dem sächsischen Krankenhausplan ab, entgegen vielfachen Widerstand. Sollte ein Geburts-Netzwerk gegründet werden. Für die Entbindung selbst wird das so genannte Storchentaxi angeboten, welches die Schwangere in die Helios-Klinik Schkeuditz bringen solle. Schwangere mit Wehen werden aber nicht mit einem Taxi gefahren, sondern mit einem Rettungswagen. Der steuert die nächstgelegene Klinik an. Das ist für die Region um Leisnig definitiv nicht Schkeuditz. Die Situation belegt die angespannte Lage auf dem Land. Deshalb besuchte die Abgeordnete am Mittwoch Leisnig.

Wie ein Warnhinweis

Auf einem mittels Air Frame aufgespannten Plakat prangt wie ein Warnhinweis auf Zigarettenpackungen ein Spruch, der den Personalmangel im Gesundheitswesen thematisiert. Der Ort der Aktion war nicht zufällig gewählt, denn aus Sicht der Politikerin sollte die geplante Schließung der Geburtenstation in Leisnig unbedingt verhindert werden. Die Region brauche eine eigene Entbindungsstation, die Fahrt nach Schkeuditz sei eine Zumutung für werdende Mütter und Väter. Marika Tändler-Walenta: „Gesundheit darf keine Ware sein. Leider ist seit einigen Jahren das Gegenteil der Fall. Oft steht jetzt der Profit im Mittelpunkt, nicht der Mensch. Das ist falsch. Im Bereich der Pflege fehlen tausende Beschäftigte. Gleichzeitig wenden sich Beschäftigte in diesem Bereich wegen schlechter Bezahlung und aus Erschöpfung von diesem Beruf ab. Wir wollen endlich ordentliche Löhne im Gesundheitsbereich und mehr Pflegekräfte im Land. Pflegekräfte sollen Menschen pflegen, nicht die Profite ihres Arbeitgebers.“

Kritik an Gewinndruck

Die Partei kritisiert mit ihrer Aktion Privatisierungen und Gewinndruck bei Pflege und Gesundheit und will Alternativen aufzeigen.

„Auch die Helios Klinik macht den Mangel an Fachkräften verantwortlich für den aktuellen Missstand, welcher die Schließung der Entbindungsstation nach sich zog“, so Tändler-Walenta. Sie merkt an: „Einen jungen Menschen wird man nach Ausbildung und Studium, wofür er in eine Großstadt gezogen ist, nicht wieder aufs Land bekommen.“ Ein Mittel dafür könne jedoch eine entsprechend höhere Vergütung sein für den Einsatz medizinischer Fachkräfte in ländlichen Regionen Sachsens. Dies gelte für Ärzte gleichermaßen wie für Pflegepersonal. Neben einem 500 Euro höheren Grundgehalt in der Pflege will die Partei 100 000 mehr Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern. Ein höheres Gehalt in der Pflege sei dringend nötig, damit nicht immer mehr Menschen erschöpft und entmutigt diesen Berufen den Rücken kehren.

Solidarisch versichern

Die Zwei-Klassen-Medizin soll abgeschafft und durch eine solidarische Gesundheitsversicherung für alle ersetzt werden. Die Partei Die Linke möchte das System aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung abschaffen und durch ein Versicherungssystem für alle ersetzen. Die „Solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung“ würde zur Absenkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) um rund ein Viertel führen.

Zusatzbeiträge sollen abgeschafft werden und Arbeitgeber wieder die Hälfte der Beiträge zahlen. „90 Prozent der Bevölkerung werden so entlastet. Für alle, die weniger als etwa 6 250 Euro brutto pro Monat verdienen, sinkt der Beitrag“, argumentiert die Politikerin weiter.

Von Steffi Robak