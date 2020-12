Leisnig: Gelenkschmerz – Jetzt Rat per Telefon

Leisnig

Der nun schon zweite Lockdown in diesem Jahr führt dazu, dass die Expertenvorlesungen andere öffentliche Informationsveranstaltungen an der Helios-Klinik Leisnig ausfallen müssen. Die Klinik versucht nun, gegenzusteuern, um mit alternativen Angeboten dennoch die Informationen zu den Ratsuchenden zu bringen.

So wird erstmals am Donnerstag, 3. Dezember, ein Expertentelefon geschaltet.Dr. Henning Merten-Conradi steht zu Fragen rund um Schmerzen in Knie, Hüfte und Schulter zur Verfügung.

Anzeige

„Gerade zu einem wahren Volksleiden – Schmerzen in den Gelenken – besteht oft ein großer Informationsbedarf. Das stellen wir in unseren regulären Patientenvorlesungen immer wieder fest“, weiß Dr. Henning Merten-Conradi, Oberarzt des Departments für Orthopädie und Unfallchirurgie der Helios Klinik Leisnig.

Daher bietet der Mediziner außerhalb der regulären Sprechzeiten im Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Leisnig an den Donnerstagen, 3. sowie 10. Dezember, ein neues Service-Format an.

Der Gelenkexperte wird jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Klinik am Telefon zum Thema „ Gelenkschmerz in Knie, Hüfte und Schulter“ für Fragen zur Verfügung stehen. „Betroffene, die unter Gelenkbeschwerden leiden, all jene, die vielleicht auch schon eine Diagnose haben, aber unsicher sind, wie es weitergehen soll; oder auch wer aufgrund der Corona-Situation verunsichert ist, und sich nicht in eine Praxis traut… Alle sind eingeladen, in der angegebenen Zeit zum Hörer zu greifen und mit mir ins Gespräch zu kommen“, so der Facharzt.

Eine Diagnose werde per Telefon nicht gestellt. Es könnten nicht alle offenen Fragen geklärt werden und auch keine Therapien beginnen. „Aber ich kann mir das Beschwerdebild anhören und im Gespräch Tendenzen erkennen und Empfehlungen aussprechen, wie dringend zum Beispiel auch ein Vor-Ort-Termin bei einem Arzt notwendig ist und welche Maßnahmen der Betroffene einleiten sollte“, so Dr. Merten-Conradi.

Die Nummer für das Expertentelefon „ Gelenkschmerzen“ der Helios Klinik Leisnig lautet 034321/82 828. Es ist geschaltet am Donnerstag, 3. Dezember sowie Donnerstag, 10.Dezember 2020, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Von Steffi Robak