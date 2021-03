Leisnig Gerätehaus: Corona hilft dabei, Geld zu sparen

Leisnig

Für knapp 1,3 Millionen Euro ließ die Kommune Leisnig im Ortsteil Bockelwitz ein neues Feuerwehrgerätehaus bauen – und blieb damit gut im Kostenplan. Dabei half die Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, die bis Ende vergangenen Jahres galt. Deshalb war es für die Stadt wichtig, das Bauvorhaben bis Jahresende abzuschließen nach dem Motto: Zeit ist Geld.

Ausschusssitzung – auf Abstand – im Schulungsraum vom neuen Feuerwehrgerätehaus.. Quelle: Steffi Robak

Am Donnerstag wurde in das Gebäude zur Sitzung vom Technischen Ausschuss eingeladen. Bevor sich die Räte im Schulungsraum der Tagesordnung widmeten, wurde in mehreren Gruppen zum Rundgang durch das Gebäude einschließlich der Fahrzeughalle eingeladen. Das Gerätehaus kann noch nicht in Betrieb genommen werden, weil zuvor die Feuerwehrleute von drei Ortswehren den Umzug bestreiten müssten. Wegen der Corona-Bestimmungen gestalte sich das schwierig, so Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder.

Von Steffi Robak