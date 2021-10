Leisnig: Gerüst am Burgturm – Für Besucher oben tabu 

Leisnig

Dem Bergfried der Burg Mildenstein steigen derzeit die Bauarbeiter auf das Dach. Damit in das Mauerwerk der Kegelspitze kein Regenwasser eindringt, müssen die Fugen saniert werden. Das hat zur Folge, dass die Besucher, die den Turm besteigen, momentan nur bis zum letzten Obergeschoss kommen, um dort durch die Fenster die Blicke in die Umgebung schweifen zu lassen.

„Ganz oben sich die frische Luft um die Nase wehen zu lassen, das ist derzeit leider nicht drin“, sagt Jörg Nollau, der technische Leiter der Burg Mildenstein. Innerhalb weniger Wochen, so schätzt er ein, werden die Arbeiten abgeschlossen sein.

Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB), ein Unternehmen des Freistaates Sachsen, hat die Arbeiten am Turm unter seinen Fittichen. Sprecher Tobias Lorenz informiert zu den Hintergründen der Arbeiten:

Die Kegelspitze des Bergfriedes erfährt eine Fugensanierung sowie Hydrophobierung. Dabei handelt es sich um eine Imprägnierung, die als Schutz vor eindringendem Wasser dienen soll. Die Instandhaltung der Fugen und Hydrophobierung müsse regelmäßig erneuert werden, sonst werde das Mauerwerk undicht und es könne Feuchtigkeit in das Gebäude dringen.

Eine letzte Auffrischung wurde an dem Turm im Jahre 2015 vorgenommen. Die Fugensanierung sei weitgehend beendet. Es folge nun noch eine circa vierwöchige Trocknungszeit. Dann könne die abschließende Versiegelung vorgenommen werden. Bis Ende November 2021 sollen alle Arbeiten beendet sein.

Für die aktuelle Maßnahme investiert der Freistaat Sachsen als Eigentümer der Burg Mildenstein rund 18 000 Euro. Der Besucherverkehr ist nur minimal eingeschränkt. Die Gäste können die obere Plattform im Inneren des Bergfrieds begehen, lediglich der Außenbereich ist vorübergehend nicht zugänglich. Außerdem ist eine kleine Fläche für die Baustelleneinrichtung auf dem Hof abgesperrt. „Aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse fällt das aber wenig ins Gewicht“, so Lorenz.

Die Burg Mildenstein bietet ansonsten innerhalb ihrer Gemäuer zahlreiche Ausstellungen, unter anderem noch bis zum 31. Oktober eine Schau über August, den Starken. Dabei spielt weniger der historische August eine Rolle, sondern vor allem die Mythen, die sich um den Landesvater, Baulöwen, Kunstmäzen, Ladykiller, Salonlöwen, Hufeisenverbieger und Polenkönig ranken. In dieser Art glorifiziert und verklärt, hat er beinahe Supermannqualitäten.

In den Herbstferien ist die Burg Mildenstein also auch ein Anziehungspunkt für Besucher, die sich mit den unterhaltsamen Seiten der sächsischen Geschichte und eines ihrer Hauptprotagonisten befassen möchten. Am Mittwoch, 27. Oktober, können sich Kinder im Alter von fünf bis 11 Jahren in die Ritterzeit begeben. An diesem Tag werden drei spezielle Kinderführungen angeboten. Interessenten melden sich am besten dafür an und begleiten dann einen der Ritter durch die tausend Jahre alte Burganlage. Unter anderem üben sie sich dabei im Umgang mit Pfeil und Bogen.

Von Steffi Robak