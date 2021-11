Leisnig: Gesang der Leidenschaften in Polditzer Kirche 

Polditz

Ein Gesang der Leidenschaften soll erklingen – ausgerechnet in einer Kirche. Am Sonnabend, 6. November, begrüßt der Polditzer Orgelverein um seinen Vorsitzenden Peter Fritsch hochkarätige Musiker in der Kirche Altleisnig zu Polditz. Um 16.30 Uhr beginnt ein Konzert mit der Batzdorfer Hofkapelle. Das Konzert ist überschrieben mit dem Titel „Stark wie der Tod ist die Liebe“.

Diese Zeile bezieht sich auf das Hohelied der Liebe – und dieses steht in der Bibel. Eine Frau und ein Mann besingen dialogisch ihre Liebe zueinander. Sie preisen die Schönheit des anderen und zeigen ihr gegenseitiges Verlangen. In einer wunderschönen, altorientalisch-bildreichen Sprache ist das gesamte Farbspiel der Leidenschaften zwischen den beiden Thema des Hohenliedes: Sehnsucht, Trennung, Vereinigung, Liebe, Verzweiflung, Suchen, Finden, Lobpreisung des Geliebten und der Geliebten. Das ist in der Bibel, noch dazu im Alten Testament, zwar nicht unbedingt zu vermuten, aber eben doch vorhanden.

Emotionsaufgeladene Texte

Kein Wunder, dass gerade Komponisten der Barockzeit, die ihre Zuhörer mit der Erregung von Affekten und Leidenschaften in den Bann schlagen wollten, im Hohelied ein Musterbuch an emotionsaufgeladenen Texten für ihre Werke fanden.

Das Programm, welches die Batzdorfer Hofkapelle am Samstag in Polditz spielt, bringt neben bekannten Komponisten des 17. Jahrhunderts wie Heinrich Schütz und Dietrich Buxtehude auch seltene Kostbarkeiten weit weniger bekannter Tonsetzer wie Christian Geist und Stephan Otto. Eine Sopranistin und ein Bassist führen auf dem Weg der Liebe durch das Programm. Begleitet auf diesem Gang der Leidenschaften werden sie von der Batzdorfer Hofkapelle mit zwei Geigen, einer Gambe, zwei Lauten und dem Cembalo.

Schloss Batzdorf als Inspirationsort

Das idyllische Schloss Batzdorf, ein zwischen den Elbhängen bei Dresden gelegenes mittelalterliches Rittergut, ist der Initiations- und Inspirationsort der Batzdorfer Hofkapelle. 1993 fand das Gründungskonzert des ebenso scherzhaft wie selbstbewusst Batzdorfer Hofkapelle genannten Ensembles im Renaissancesaal des Schlosses statt. Im August 1993 folgten die ersten Batzdorfer Barockfestspiele, die sich bald zur alljährlichen Kultveranstaltung der Dresdner Kulturszene entwickelt haben. Die Erschließung unbekannten Repertoires machte die Batzdorfer Hofkapelle weit über die sächsischen Grenzen hinaus bekannt.

Auf Festivals unterwegs

Seitdem kann das Ensemble auf ein reiches Konzertleben zurückblicken. So gastierte es unter anderem bereits auf Schloss Pillnitz, im Ekhof-Theater Gotha, im Theater des Potsdamer Schlosses Sanssouci, dem historischen Theater von Neuburg an der Donau, dem Markgräflichen Opernhaus Bayreuth, in Zürich und dem Cuvilliéstheater München. Darüber hinaus ist das Orchester ein regelmäßiger und gern gesehener Gast namhafter Alte-Musik-Festivals wie der Tage Alter Musik in Herne oder des Bachfestes Leipzig, wo die Batzdorfer Hofkapelle im Historischen Goethe-Theater Bad Lauchstädt mit einer Eigen-Inszenierung der Oper »Cleofide« von Johann Adolf Hasse zu erleben war.

Von DAZ