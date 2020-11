Leisnig: Geschäftsführerwechsel an der Helios Klinik Leisnig

Leisnig

Franziska Bell übernimmt die Leitung der Helios Klinik Leisnig. Die 41-Jährige folgt zum 9. November auf Peggy Uhlmann, die im Oktober nach schwerer Krankheit verstarb. Melanie Rosche hatte seit Januar zu ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin der Helios Klinik Schkeuditz kommissarisch die Klinikleitung in Leisnig übernommen. Mit Franziska Bell übernimmt eine erfahrene Klinikmanagerin das Traditionshaus.

Franziska Bell wird die neue Geschäftsführerin der Helios Klinik Leisnig. Quelle: HELIOS Kliniken GmbH

„Der Tod von Peggy Uhlmann hat die Geschäftsführung und die gesamte Belegschaft zutiefst getroffen“, so Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost. „Umso wichtiger ist es, dass wir mit Franziska Bell eine erfahrene Gesundheitsmanagerin gewonnen haben, die bereits seit vielen Jahren bei Helios tätig ist.“

Franziska Bell ist seit einem Jahr Assistenten der Geschäftsführung des medizinischen Maximalversorgers Helios Klinikum Erfurt. Zuvor war sie vier Jahre lang als Personalleitung am Helios Hanseklinikum Stralsund und an der Helios Rehaklinik Ahrenshoop eingesetzt, nachdem sie ihr Traineeship im Bereich Personal bei Helios erfolgreich absolvierte.

Zwischenzeitlich war die Sächsin für eineinhalb Jahre als Leiterin der Stabsstelle Projekt- und Prozessmanagement am Universitätsklinikum in Halle ( Saale) tätig. „Frau Bell bringt viel Erfahrung aus dem Personalbereich mit, die ihr bei der Führung der Helios Klinik Leisnig zugute kommen wird“, betont Sebastian Heumüller. Franziska Bell absolvierte erfolgreich ihr Studium unter anderem in den Fächern Personalentwicklung, Betriebswirtschaftslehre und Kommunikationsmanagement.

„Ich freue mich auf die Herausforderung, die Helios Klinik Leisnig als Akutkrankenhaus im Herzen Sachsens weiter entwickeln zu dürfen“, so Franziska Bell. „Die Klinik ist ein wichtiger Gesundheitsversorger und Arbeitgeber in der Region. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das Haus weiter wächst, seine Schwerpunkte in der Orthopädie und Chirurgie, Gefäßmedizin und Wundversorgung weiterhin ausbaut. Mir liegt zudem die Entwicklung des Mutter-Kind-Hauses sowie der Altersmedizin am Herzen.“ Franziska Bell kommt aus der Region und ist in Taucha bei Leipzig aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat ein Kind.

Bei der kommissarischen Klinikgeschäftsführerin Melanie Rosche bedankt sich der Helios Regionalgeschäftsführer Prof. Sebastian Heumüller besonders: „Ich möchte Frau Rosche meinen persönlichen Dank aussprechen, dass sie die Doppelfunktion der Klinikleitungen in Schkeuditz und Leisnig seit fast einem Jahr ausgeführt hat. In dieser Zeit haben sich die Synergien beider Häuser noch einmal verbessert. Darauf wollen wir auch in Zukunft weiter aufbauen.“

Von Steffi Robak