Das Schulamt stellt noch keine Selbsttests zur Verfügung – trotzdem beginnt am Montag für 155 Leisniger Apianer der Unterricht. Und so soll es funktionieren.

Leisnig: Gestaffelt in die Schule, Corona-Schnelltest freiwillig

Schulstart - Leisnig: Gestaffelt in die Schule, Corona-Schnelltest freiwillig

Schulstart - Leisnig: Gestaffelt in die Schule, Corona-Schnelltest freiwillig