Leisnig: Gibt es einen Weihnachtsmarkt 2020?

Leisnig

Wird es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Leisnig geben oder nicht? Diese Frage steht am Donnerstag im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung auf der Tagesordnung. Ob sie dabei auch gleich von den Stadträten entschieden wird, ist noch offen, wie Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) im Vorfeld erklärt hat.

Zwei Eckpunkte vorgegeben

Bislang ist das Ziel, so der Bürgermeister, dass ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Der Ältestenrat hat sich auch schon auf zwei wichtige Eckpunkte geeinigt: der Trubel soll wie gehabt auf dem Kirchplatzgelände sein und als Termin steht das zweite Adventswochenende. Ein zeitliches Vorziehen des Marktes aufs erste Adventswochenende und eine örtliche Verlegung auf den Marktplatz der Stadt ist damit vom Tisch. Über beides war zumindest ansatzweise nachgedacht worden. „Bei einem Weihnachtsmarkt auf dem Markt würden die Händler nicht mitspielen. Wir hätten dann nicht so ein schönes Ambiente wie auf dem Kirchplatz“, erklärt Tobias Goth.

Michael Köhler, der mit seinem Eventcatering-Unternehmen die Veranstaltung organisieren soll, werde laut Bürgermeister ein Veranstaltungskonzept erarbeiten, über das einerseits der Stadtrat und natürlich auch das Gesundheitsamt befinden werden.

Keine Menschentrauben vor den Buden

„Knackpunkt wird sein, die von Weihnachtsmärkten gewohnten Menschenansammlungen vor den Verkaufsbuden aufzulösen. So viele Menschen auf einem Fleck gilt es zu vermeiden, doch das sollte uns gelingen“, sagt Bürgermeister Goth. Die geltende Abstandsregel von 1,50 Meter müsse auch beim Weihnachtsmarkt eingehalten werden, die Buden müssten mit einem Spuckschutz ausgestattet sein.

Eine generelle Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarktgelände, wie sie gerade in Dresden für den Striezelmarkt im Gespräch ist, hält der Bürgermeister nach aktuellem Stand nicht für erforderlich: „Ich lehne das nicht kategorisch ab. Aber ich denke, wenn sich alle an die anderen Regeln halten, ist das nicht notwendig. da müssen wir auch an die Menschen appellieren, die den Markt besuchen werden.“

Vielleicht, so Goth, sollte mit einer Entscheidung zum Weihnachtsmarkt auch noch ein wenig abgewartet werden, während man die Entwicklung der Corona-Zahlen verfolge.

Von Olaf Büchel