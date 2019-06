von Olaf Büchel

Unterführungen haben nicht nur im Film meist etwas Gruseliges. In der Regel ist jeder bemüht, diese unterirdischen Zweckbauten zügig zu durchqueren, um wieder ans Tageslicht aufzusteigen. In Leisnig wird das bald etwas anders sein – dort dürfte sich in dem Tunnel die Verweilzeit der Bahnreisenden ein wenig erhöhen. Die Grundlage dafür bildet eine gelungene Kooperation von Stadt und Deutscher Bahn, in die geschickt Schüler der örtlichen Oberschule und ein Künstler aus der Region eingebunden wurden.

Wie es in so vielen anderen Städten ist, war auch der Leisinger Bahnhofstunnel voll von hässlichen Schmierereien und ekligen Sprüchen. Wo es schon so wüst aussieht, nehmen sich viele noch weniger in acht, eins kommt zum anderen. Die Reinigungskräfte, die im Auftrag der Bahn an solchen Orten putzen müssen, sind nicht zu beneiden.

Jetzt ist die Leisniger Unterführung schön lindgrün. Graffitis gibt es auch bald – aber von einem Profi. Die Zeichnungen verraten, dass die Bilder Hingucker werden. Die Bahnreisenden freuen sich. Statt mit einem gruseligen Gefühl können sie den Tunnel mit einem Lächeln passieren.

