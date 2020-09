Leisnig

Am Sonntag wird Landesbischof Tobias Bilz den neuen Superintendenten für den Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz, Dr. Sven Petry, mit einem Festgottesdienst offiziell in sein Amt einführen. Der Gottesdienst beginnt 14 Uhr in der St.-Matthäi-Kirche Leisnig.

Gelassen Corona-Regeln einhalten

Auch wenn es ein besonderer Gottesdienst werden wird, wegen Corona-Maßnahmen unter bestimmten Bedingungen, sehe er die Situation gelassen: „Und zu dieser Gelassenheit gehört auch, dass die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, „sagt Petry, „immerhin wird es kein herkömmlicher Gottesdienst mit Zuhörern aus der unmittelbaren Umgebung. Die Gäste kommen teils aus verschiedenen Gegenden, auch von weiter weg.“

Risiko-Situation: Zwei Eingänge

Da es sich dadurch um eine klassische Risiko-Situation handelt, werden zum Beispiel zwei Eingänge in die Kirche genutzt: Einer für jene, die zum Gottesdienst persönlich eingeladen beziehungsweise angemeldet sind. Zu einem anderen Eingang betreten jene Gäste die Kirche, die spontan zum Gottesdienst kommen.

Diese Gäste werden darum gebeten, ihre Personalien da zu lassen. Sollte es im Nachhinein nötig sein, wäre eine Nachverfolgung möglich, wer den Gottesdienst besuchte beziehungsweise, wer neben wem gesessen hat.

Kärtchen mit Personalien mitbringen

Aus diesem Grunde wird es auch eine Sitzplatzzuweisung geben. „Am besten ist es, schon etwas vor dem Gottesdienst da zu sein, damit alles Organisatorische zuvor in Ruhe lösbar ist. Zudem ist es hilfreich, ein Kärtchen mit den zuvor aufgeschriebenen Personalien zum Abgegeben bereit zu halten.“

Ein Mund-Nase-Schutz sollte mitgebracht und im Gottesdienst auch getragen werden. Das gilt unter anderem für die Sängerinnen und Sänger. Von der Kirchgemeinde geht der Hinweis an jene, die mit dem Auto anreisen: Zum Parken mögen der Marktplatz sowie die Parkplätze Alte Feuerwehr am Lindenplatz 4 und Belvedere an der Poststraße 2 genutzt werden.

