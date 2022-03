Leisnig: Gotthold Schwarz bei Friedensgottesdienst in Polditz  

Der vormalige Thomaskantor Gotthold Schwarz singt am 6. März zum Friedensgottesdienst in der Polditzer Kirche. Die Zuhörer können den vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine helfen.

Gotthold Schwarz, hier in der Thomaskirche in Leipzig, wird am 6. März in Polditz zusammen mit Hartmut Becker, Cello, und Lucas Pohle, Orgel, musizieren. Quelle: Andre Kempner