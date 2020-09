Leisnig: Großer Bahnhof mit Musik

Leisnig

Die Tore vom Leisniger Bahnhof werden sich am Sonnabend noch einmal öffnen: Für Besichtigungen, für Gespräche und Musik. Das vierköpfige Team um Katryn Döhner, das den historischen Bahnhof in ein Kulturzentrum verwandeln möchte, setzt danach seine Arbeit fort, um das Gebäude baulich zu ertüchtigen. Wie Kathryn Döhner informiert, waren Schornsteinfeger und Dachdecker bereits vor Ort, um die nötigen Maßnahmen abzusprechen, damit das Haus winterfest in die nächsten Monate gehen kann.

Zu Beginn ein Fest

Am Sonnabend, 12. September, wird dieser erste Meilenstein mit einem Fest gefeiert. „Sowohl einheimische Künstler als auch Bands aus ganz Deutschland und Europa sind zu Gast. Und zum Finale wird das große Bahnhofs-Orchester spielen“, plant die Organisatorin. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) begrüßt 11 Uhr die Gäste. Anschießend stellen sich neuen Bahnhofsbesitzer vor.Der Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde Leisnig spielt. Dies wird unter freiem Himmel stattfinden.

Leisnigs Bahnhof steht am Sonnabend im Mittelpunkt. Quelle: Sven Bartsch

Das Team um Kathryn Döhner lädt dann zur Besichtigung in die noch nicht privat genutzten und demnach öffentlich zugänglichen Räume ein. Es wird darum gebeten, dass das wegen der Corona-Bestimmungen geltende Hygienekonzept eingehalten wird. Auf Einzelheiten wird vor Ort hingewiesen. Unter anderem existieren Möglichkeiten der Handdesinfektion.

Bahnhofs-Orchester spielt

Ab 11.30 Uhr Mittagsküche von der „Alten Bäckerei“ aus Polditz mit musikalischer Untermalung vom Bahnhof. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Bahnhofs-Garten, ebenfalls mit verschiedenen Musikbeiträgen. 15 Uhr hält Professor Sven Hofmann in der Gepäckausgabe seinen Vortrag „Wie Leisnig zu seinem Bahnhof kam”. 18.30 Uhr beschließt ein Konzert des großen Bahnhof-Orchesters mit Musikern aus Leisnig, Umgebung und aus aller Welt den Tag.

Damit dieser gut gelingt, haben die Organisatoren die Unterstützung der Kulturstiftung Sachsen auf ihre Seite. Don dort wird das Programm vom Sonnabend gefördert. Kathryn Döhner: „Wir freuen uns darauf, möglichst viele Akteure der Region an unserem Tag der offenen Tür kennenzulernen.“

Start-up-Unternehmer

Wir, das sind die vier Initiatoren, die in den kommenden fünf Jahren den Bahnhof in ein Kulturzentrum verwandeln wollen. Sie verstehen sich als Start-up-Unternehmer, die nach einem Businessplan vorgehen. „Über die Unterstützung in der ersten Phase des Aufräumens haben wir uns sehr gefreut. Ich persönlich war von der Hilfsbereitschaft der Leisniger überwältigt“, so Döhner weiter.

Sie habe wahr genommen, wie viel den Leisnigern ihr Bahnhof bedeutet. „Besucher haben ihre Erinnerungen an das Gebäude geschildert. Frühere Bewohner waren da, berichteten über ihr Leben dort. Das war für mich sehr berührend.“

Welle der Hilfsbereitschaft

Auch von der vielfältigen Hilfsbereitschaft der Leisniger in den Wochen des Aufräumens sei sie überwältigt gewesen. „Zwei ältere Herren haben zum Beispiel bei der Reparatur des Treppengeländers geholfen, indem sie Teile davon originalgetreu nachgedrechselt haben. Einmal mehr verstehen wir derartige Gesten als Ansporn, das Haus in Ordnung zu bringen und zu beleben.“

Bis Ende 2020 sollen die Sicherungsmaßnahmen im Gebäude abgeschlossen. Zudem solle dann die Sanierungs- und Instandsetzungsplanung fürs gesamte Haus geschrieben und gezeichnet sein. Für 2021 ist die erste Bauphase für die Sanierung vorgesehen. Für den Sommer 2021 würde das Team schon gern zur nächsten öffentlichen Veranstaltung einladen, dann in Kooperation mit den musikalischen Akteuren aus Tübingen.

Café soll 2022 fertig sein

2022 können in einer nächsten Phase die im Vorjahr fertig sanierten Bauabschnitte in Betrieb genommen werden. Die mittlere Empfangshalle soll dann fertig sein und ein kleines Café eröffnet werden.

In Fünfjahresmeilenstein wird das Gebäude innen und auch außen weiter instand gesetzt, um für Wohnzwecke und Gastronomie genutzt zu werden. Seminar- und Probenräume sowie Möglichkeiten für musikalische Veranstaltungen sollen entstehen.

Bei der späteren Nutzung des Gebäudes wird die Musik eine zentrale Rolle spielen. Dafür stehen die vier Personen, die als Unternehmer hinter dem Projekt stehen. Die Geigerin und Musikpädagogin Kathryn Döhner ist Gründerin des preisgekrönten Orchesters Folklang in Tübingen. Sie trug Verantwortung für den künstlerischen und organisatorische Bereich mehrerer Projekte wie Musik-Camps und Festivals, arbeitet als Mentorin und Dozentin für die pädagogische Ausbildung von Musikern.

Quartett mit Kernkompetenzen

Zum Quartett um Döhner gehört ein Team mit Kernkompetenzen auf verschiedenen Gebieten. Alireza Rismanchian ist Architekt mit den Schwerpunkten Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Projektkoordination. Rismanchian absolvierte sein Architektur-Masterstudium in Dessau, entwarf und betreute Wohnbauprojekte. Nebenberuflich wirkt er als Geiger und Organisator an verschiedenen Musikprojekten mit.

Ofer Löwinger, ist Maschinenbauingenieur, spezialisiert unter anderem auf Konstruktionsmechanik. Studiert hat er in Tel Aviv. Löwinger arbeitet als Software- und Hardware-Entwickler, verantwortet Projekte im Bereich 3D-Druck. Zudem unterrichtet er im Fach Physik an Schulen und Hochschulen. Seine große Leidenschaft gilt der Musik: Er ist Geiger und Pianist.

Christoph Schönbeck ist ebenfalls Musiker, Musikpädagoge sowie Sprachlehrer. Lange lebte er in Tschechien, arbeitete als Kontrabassist und Arrangeur. In Tübingen arbeitet er als künstlerischer Leiter des interkulturellen Orchesters Folklang und leitete in der Vergangenheit diverse musikalische Projekte. Zur Zeit arbeite er als Dozent, leitet Integrativkurse.

Alle vier verbindet die Liebe zur Musik und der Wunsch, aus dem Bahnhof von Leisnig eine Kulturstätte zu entwickeln als einen Ort für Austausch, Wirtschaft und Kultur.

Auf der Webseite www.bahnhof-leisnig.de und Facebookseite www.facebook.com/kulturbahnhofleisnig können Interessierte den Fortschritt verfolgen.

