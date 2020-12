Leisnig: Grundschüler positiv auf Virus getestet

Leisnig

Mittwoch früh fiel an der Leisniger Grundschule die Entscheidung, eine Schulkasse nach Hause zu schicken. Eins der Kinder war positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um eine zweite Klasse. Die Eltern wurden informiert, ihre Kinder aus der Schule abzuholen.

Die Stadtverwaltung als Schulträger wurde von der Schulleitung umgehend informiert. „Wir haben zu unseren Schulen eine sehr gute Verbindung“, sagt Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt der Stadt. 2Informationen erreichen uns als Schulträger umgehend.“

Wie nun weiter verfahren wird, entscheidet das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen.

Es handelt sich mittlerweile um den zweiten Fall einer Positivtestung bei einem Kind in einer Leisniger Bildungseinrichtung. Der erste liegt laut Dietrich schon einige Wochen zurück, in den Ferien. Da sei die Lage wesentlich entspannter gewesen, so Dietrich. „Momentan warten wir auf Anweisungen vom Gesundheitsamt, wie weiter verfahren werden soll.

Von Steffi Robak