Leisnig: Gynäkologie und Geburtshilfe geschlossen

Auf Grund von Bauarbeiten und Personalengpässen muss die Gynäkologie und Geburtshilfe der Helios Klinik in Leisnig vorübergehend schließen. Dennoch soll die Versorgung weiter gesichert werden. „Ab dem 19. Dezember 2020 bieten wir in unserer Klinik ein umfangreiches Servicepaket für Frauen und Schwangere an, die von der temporären Schließung der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe über die Feiertage unmittelbar betroffen sind“, erklärt Franziska Bell, Klinikgeschäftsführerin der Helios Klinik Leisnig. „Wir lassen unsere Patientinnen und werdenden Mütter nicht allein, kümmern uns um ihre Sorgen und bieten verschiedene Möglichkeiten der Beratung und Unterstützung an.“ Es seien vielerlei Anstrengungen unternommen worden, um die Schließung der Stationen abzuwenden und die Klinik bedauere den Ausfall sehr, sagte Geschäftsführerin Bell.

Kooperationen im Helios Netzwerk

Um weiterhin für Schwangere sorgen zu können, kooperiere die Leisniger Klinik kooperiert mit der Helios Klinik in Schkeuditz. „Schwangere, die ihr Kind dort zur Welt bringen möchten, können sich mit uns in Verbindung setzen, sodass wir medizinisch und organisatorisch unterstützen können“, erklärt Dr. Janine Hoffmann, Leitende Oberärztin der Geburtshilfe in Leisnig. Aber auch bei der Vermittlung einer wohnortnahen Geburtsklinik sei die Helios Klinik Leisnig gerne behilflich.

Beratung und Hilfe für werdende Mütter

Darüber hinaus richtet die Klinik zwischen dem 19. Dezember rund 3. Januar eine Hebammensprechstunde ein. So könnten sich werdende Mütter bei Fragen und Sorgen ohne Voranmeldung an die Klinik in Leisnig wenden. „Werdende Eltern können sich bei Fragen und Sorgen ohne Voranmeldung an uns wenden“, betont Hebamme Corina Merker.

24-Stunden-Hotline

Auch eine 24-Stunden-Hotline steht ab dem 19. Dezember zur Verfügung. „Bei Fragen rund um die Geburt oder gynäkologische Fachfragen sind die Experten der Klinik weiterhin für Patientinnen da und unterstützt auch telefonisch“, so Merker weiter.

Akutsprechstunde bei gynäkologischen Beschwerden

Für Frauen mit gynäkologischen Beschwerden wird weiterhin eine Akutsprechstunde direkt vor Ort angeboten. Frauen mit gynäkologischen Beschwerden können sich direkt in der Klinik zur gynäkologischen Sprechstunde vorstellen. „Wir entscheiden dann direkt vor Ort, ob eine Weiterbehandlung notwendig ist und vermitteln im Notfall auch an Kliniken im Helios-Netzwerk bzw. in der Region“, so Dr. Janine Hoffmann.

Experten-Telefon am 17. Dezember

Dr. Janine Hoffmann, leitenden Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe in Leisnig, steht im Vorfeld der Feiertage in einem Experten-Telefon rund um Fragen zur Betreuung von Schwangeren und Patienten mit gynäkologischen Beschwerden vom 19. Dezember bis 3. Januar 2021 zur Verfügung.

Angebot der Gynäkologie und Geburtshilfe in Leisnig 24-stündige zentrale Hotline bei allen Fragen rund um die Geburt, gynäkologischen Beschwerden, Unterstützung: 034321/82901 Gynäkologische Akutsprechstunde vor Ort – Anmeldung unter 034321/82901 Montag: 21./28.Dezember, 9:00 bis 13:00 Uhr Mittwoch: 23./30.Dezember, 9:00 bis 13:00 Uhr Freitag: 25.Dezember/1.Januar 2021, 9:00 bis 13:00 Uhr Hebammensprechstunde vor Ort – Anmeldung 034321/82901 Dienstag: 22./29.Dezember, 9:00 bis 13:00 Uhr Donnerstag: 24./31.Dezember, 9:00 bis 13:00 Uhr Experten-Telefon mit Dr. Janine Hoffmann am Donnerstag, 17. Dezember, 17 bis 19 Uhr, Telefon 034321/82901

Klinik Mittweida hilft aus

Um in dieser schwierigen Zeit für Entlastung zu sorgen, bietet die Klinik Mittweida ihre Hilfe an. „Es ist selbstverständlich, dass wir uns um Patientinnen kümmern, die unsere Hilfe benötigen. Unsere Frauenklinik ist komplett arbeitsfähig und behandelt alle Notfälle", sagt Gunnar Fischer, Chefarzt an der Mittweidaer Klinik. Trotz der aktuell angespannten Covid-Lage, auch in der Klinik Mittweida, sei das Behandlungsspektum der Gynäkologie und gynäkologischen Onkologie nahezu uneingeschränkt.

In der Geburtshilfe stehe aktuell ein Team von zehn Hebammen zur Begleitung von Geburten zur Verfügung. Schwangere mit einem Entbindungstermin in der kommenden Woche oder über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel würden in Mittweida auch ohne den sonst üblichen Geburtsvorbereitungstermin aufgenommen. "Wir sind personell stabil aufgestellt und können durchaus auch noch zusätzliche Patientinnen aus der Leisniger Region aufnehmen beziehungsweise mehr Geburten begleiten", so Gunnar Fischer.

