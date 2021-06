Leisnig: Häuser schick für 975. Stadtjubiläum  

Leisnig

So sehen sie aus, die Leisniger, die für ihre Stadt etwas tun: Klaus-Dieter Reißmann ruft unter Regie vom Heimatverein dazu auf, dass die Leisniger aus Anlass des 975-jährigen Stadtjubiläums Hausfassaden und Grundstücke schmücken.

Unterdessen versuchen die Organisatoren der Montags-Demo um den früheren Neo-Nazi Christian Fischer, diesen Schmückungsaufruf als ihre eigene Aktion auszugeben – zum Ärger derer, von denen die Idee stammt. Und diesen Leisnigern sind nun auch schon andere gefolgt.

Am Lindenplatz ist das zu sehen, und auch in den Ortsteilen ist das eine und andere kleine und auch größere Detail zu sehen, welches an das 975. Stadtjubiläum erinnert. Über die ersten Aktivitäten, die an Grundstücken und Fassaden zu erkennen sind, freut sich Initiator Klaus-Dieter Reißmann. Von einem Fest, welches dem Anlass angemessen ist, hatte die Stadt Abstand genommen. In den vergangenen Monaten mit ihren Corona-Verordnungen gab es keine Planungssicherheit. Außerdem wolle man sich auf den August und damit auf den traditionellen Termin vom Altstadtfest konzentrieren, auch wenn es selbst hierfür nicht den großen organisatorischen Vorlauf gibt.

Stadtjubiläum bleibt auf der Strecke

Im Juni solle sich auch entscheiden, ob es dieses Jahr ein Altstadtfest gibt. Und sollte dies der Fall sein, könne die Fassaden-Deko gern bis dahin erhalten bleiben – so Reißmanns Idee. Das Stadtjubiläum, welches vor 25 Jahren Mitte Juni gefeiert wurde, bleibe dieses Jahr leider auf der Strecke. „So ein Jubiläum gibt es nun mal nur aller 25 Jahre“, hatte sich Reißmann gesagt. „Und vor 25 Jahren wurde der neu gefertigte Leisniger Riesenstiefel ans Licht der Welt geholt. Das sollte uns eine Erinnerung daran wert sein.“

Heiner Stephan gehört zu denen, die schon reagiert haben und ihre Hausfassade in Erinnerung an das Jubiläum geschmückt haben. „Es ist nur eine Kleinigkeit“, sagt er. „Die Geschichte der Stadt ist auch ihre Zukunft, wenn die Leisniger selbst das auf dem Schirm haben.“ In der Nachbarschaft des früheren Bürgermeisters sind einige seinem Beispiel gefolgt.

Erste Jubiläumsfeier im Jahr 1902

So groß wie das Vorbild im Jahr 1996 sei das Fest nicht hinzubekommen. „Trotzdem achten wir eine Tradition unserer Stadt, welche die Menschen verbindet. Vor Herrn Reißmann ziehe ich den Hut.“ Das erste Heimatfest in Form einer Jubiläumsfeier gab es in Leisnig 1902. Das im Jahr 1996 war das vierte.

Reißmann selbst berichtet, er habe Vereine, Schulen, Geschäftsleute angesprochen. An der Grundschule werde darüber nachgedacht, ein wenig zu schmücken. Zudem wurde auch die Gestaltung einiger Schaufenster in der Innenstadt erneuert, wie bei einem Bummel erkennbar ist. Da sei der Eigeninitiative keine Grenze gesetzt, denn immerhin sei es insgesamt ein jubiläumsträchtiges Jahr: Tennis und Fußball schauen in Leisnig auf 100 Jahre zurück, die Schützen sogar auf 600. Wer etwas Gutes für die Stadt machen möchte ohne ihr zu schaden, sei mit seiner Initiative willkommen.

„Weder mit uns abgesprochen noch gewollt“

Distanzieren möchte er sich von Leuten, die die Aktion an sich ziehen und für ihre eigene ausgeben. In ihren sozialen Netzwerken hatte der Personenkreis, der den Organisatoren der Montags-Demos nahe steht, die Aktion mit Bezug auf den Heimatverein beworben. Das ärgert nicht nur Reißmann, sondern auch Uwe Reichel, den Vorsitzenden des Leisniger Geschichts- und Heimatvereins. Es werde der Eindruck erweckt, der Verein billige die Werbeaktion durch diesen Personenkreis. „Das ist weder mit uns abgesprochen noch gewollt“, so Reichel. Er werde im Vereinsvorstand noch besprechen, ob oder welche Reaktion folgen.

Von Steffi Robak