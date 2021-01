Leisnig: Halligalli-Schläger entgeht nach Körperverletzung dem Arrest

Leisnig/Chemnitz

Der Schläger vom Halligalli in Kleinpelsen muss nicht in den Jugendarrest. Diese Jugendstrafe hätte ihm gedroht laut Urteil vom Amtsgericht Döbeln, ausgesprochen im September 2020, und zwar dafür, dass der damals noch knapp 20-Jährige am 3. Oktober 2019 einen Discobesucher vorm Halligalli in Kleinpelsen krankenhausreif schlug.

Körperverletzung und Sachbeschädigung lautet die Anklage. Am 19. November folgte eine Fahrerflucht. Seitdem war der junge Mann ohne Führerschein – seit mehr als einem Jahr. Alles wurde zusammen verhandelt. Das Döbelner Amtsgericht hatte vier Wochen Dauerarrest verhängt – den trat der junge Leisniger nicht an: Seine Verteidigung hatte Rechtsmittel eingelegt. Deshalb kam es nun zur Berufungsverhandlung vorm Chemnitzer Landgericht – mit Erfolg. Am 3. Oktober 2019 endete in der Disco Halligalli in Kleinpelsen bei Leisnig eine Freundschaft. Der eine, wenig später mit Schädelhirntrauma im Krankenhaus, hatte den anderen als Kanake beziehungsweise seinen Lieblingskanaken bezeichnet. Das ließ sich der so Benannte nicht gefallen. In der darauffolgenden tätlichen Auseinandersetzung fügte der junge Mann mit türkischer Staatsbürgerschaft seinem Kontrahenten beträchtliche Verletzungen zu, zerriss dessen T-Shirt. Forderungen nach Schadensersatz und Schmerzensgeld flankierten das Verfahren, welches sich im vergangenen Jahr über mehrere Verhandlungstermine hinzog. Zudem war über die Fahrerflucht zu verhandeln: Am 12. November 2019 hatte der junge Mann bei einem riskanten Überholmanöver zwischen Bockelwitz und Polkenberg als Fahrer eines Mercedes Benz einen BMW-Fahrer von der Straße abgedrängt, so dass sich der Wagen überschlug. Der Fahrer stieg glücklicherweise nahezu unverletzt aus dem Wagen. Das veranlasste den Unfallverursacher und später Angeklagten, die Unfallstelle zu verlassen. Im Zusammenhang mit diesem Vorfall wurde der Führerschein entzogen – bis zur Fällung eines Urteils. Das zog sich ewig hin, mit mehreren Zeugen, doch ohne Urteil kein Führerschein. Das hatte etwas Bizarres: Dass ein überhaupt nicht Verurteilter mehr als ein Jahr lang auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss. Zu Beginn der Berufungsverhandlung regte die Verteidigung das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft an. Der vierwöchige Jugendarrest sei unangemessen hart. Der junge Mann sei sozial eingebunden, hatte eine Freundin, gehe arbeiten, habe eine eigene Wohnung. Der Arrest verfehle den Erziehungsgedanken, welcher im Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht über dem Ziel der Bestrafung stehe. Mit dem jüngsten Urteil sprach der Vorsitzende Richter Michael Mularczyk den Angeklagten zwar schuldig, hob jedoch den verhängten Arrest auf, änderte das Urteil des Weiteren in 120 zu leistende gemeinnützige Arbeitsstunden statt zuvor 60 und verhängte einen Fahrerlaubnisentzug für drei Monate. Da dies mehr als ein Jahr nach den Vorfällen als abgegolten betrachtet wird, erhielt der junge Mann den Führerschein noch im Gerichtssaal zurück. Auf Strafrechtsentschädigung wird verzichtet. Die Kosten des Verfahrens muss er nicht tragen, wohl aber die Kosten des Geschädigten für dessen Verfahrenskosten. Zudem ist ein Schmerzensgeld von 1 000 Euro zu zahlen und die 75 Euro für das zerrissene T-Shirt.

Von Steffi Robak