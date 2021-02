Leisnig: Helios Klinik nimmt planbare Operationen und Eingriffe wieder auf

Leisnig

Setzt sich der aktuelle Abwärtstrend der Corona-Neuinfektionen fort, sind in der Helios Klinik Leisnig planbare Operationen und Eingriffe ab Anfang März wieder möglich. Da die Inzidenzwerte in Sachsen und im Landkreis Mittelsachsen langsam nach unten gehen, kann das Krankenhaus nach eigenen Angaben seine Leistungen stufenweise ausweiten, die zuletzt vor allem auf Notfälle und die Behandlung von Covid-19-Patienten begrenzt werden mussten. Seit einiger Zeit gibt es einen Abwärtstrend bei den Infektionszahlen und damit auch der Anzahl an Patienten im Klinikum Leisnig, die aufgrund einer Covid-19 Infektion behandelt werden müssen.

Vorsichtig optimistisch

„Auch wenn die Werte natürlich leicht schwanken, sind wir vorsichtig optimistisch, dass wir unsere Klinik bald wieder für mehr Behandlungen öffnen können“, so Dr. René Schwarz, Ärztlicher Direktor der Helios Klinik Leisnig. „Viele Menschen warten auf eine notwendige Operation oder wichtige Untersuchung. Auch wenn wir eine Behandlung im Zuge unserer reduzierten Leistung als ‚nicht dringlich‘ eingestuft haben, so ist sie dennoch nicht verzichtbar“, so Dr. Schwarz weiter. „Wir möchten nun den Patienten, die mit Schmerzen und Beschwerden kämpfen, wieder eine Behandlungsperspektive geben.“

Konkret bedeutet das: Ab Montag nimmt im Zuge des kontrollierten „Wiederhochfahrens“ die Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation ihren Betrieb wieder auf, um vor allem ältere Patientinnen und Patienten umfassend und sicher versorgen zu können. Ab dem 8. März sind geplante operative Eingriffe möglich und ab dem 15. März könne auch die multimodale Schmerztherapie wieder Patienten aufnehmen.

Sicherheitskonzept besteht weiter

Um Patienten trotz Corona sicher behandeln zu können, haben die Helios Kliniken bereits im vorigen Sommer ein Sicherheitskonzept entwickelt, welches das Risiko einer Ansteckung mit einer Covid-19-Infektion minimieren soll. Neben Abstands- und Hygieneregeln, der strikten Trennung (potenziell) Infizierter und Nicht-Infizierter in markierten Bereichen gehören auch regelmäßige Testungen der PatientInnen und MitarbeiterInnen zum Sicherheitskonzept in Leisnig.

Jeder kann mithelfen

„Die wichtigste Voraussetzung ist, dass die Infektionszahlen und der Inzidenzwert weiter rückläufig sind. Trotz der natürlichen Ermüdung beim Thema Corona ist es daher wichtig, dass jeder weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Kontaktbeschränkungen einhält. Wir werden die Lage sehr genau beobachten und bei Bedarf täglich neu bewerten“, sagt Julian Zimmer, neuer Klinikgeschäftsführer in Leisnig.

Seit Dezember 2020 hatte die Helios Klinik Leisnig seine Leistungen reduziert, um die Versorgung von Notfällen und an Covid-19 erkrankten Patienten gewährleisten zu können. Nicht dringliche, planbare Operationen und Untersuchungen waren verschoben worden, um räumliche und personelle Kapazitäten vorzuhalten.

Von daz