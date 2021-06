Leisnig

In Leisnig wirbt das Klinikum nicht nur für sich, sondern auch für die Region. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich stehen vor der Stadtansicht mit St. Matthäi und der Burg Leisnig sowie dem Spruch „Wir für Leisnig – Mit Qualität in Medizin und Pflege für Stadt und Region“.

Mandy Glauch ist eine von ihnen. Die gebürtige Leisnigerin arbeitet seit 1999 als Krankenschwester am Klinikum. „Ich wollte mich schon immer weiterentwickeln“, erzählt die 39-Jährige. „Auch die Pflege entwickelt sich weiter. Um hier mitzuhalten, bedarf es des Willens zur Qualifikation. Nur so lässt sich die Qualität der Arbeit hochhalten”, ist sie überzeugt.

Station an der Charité Berlin

Mandy Glauch absolvierte unter anderem an der Charité in Berlin eine zweijährige Ausbildung zur Hygienefachschwester und schloss ein Fernstudium zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen ab und übernimmt seitdem Aufgaben im Management und Personalplanung. Beruf und Wohnort gehören für die 39-Jährige zusammen. Die Stadt, in der es sich gut leben lässt, aber auch das Klinikum, mit seiner familiären Atmosphäre”, so die passionierte Freizeitreiterin und Sommerbiathletin, die das Miteinander im Haus schätzt.

Von kr