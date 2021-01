Leisnig: Höhepunkte aus einem ganzen Jahr

Leisnig

Das Jahr 2020 hielt in Leisnig über zwölf Monate hinweg viele Höhepunkte bereit – einiges strahlt auf das Folgejahr aus, einiges blieb einzigartig. An dieser Stelle: der Blick zurück.

Januar

Zum Neujahrsempfang lädt Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) am 10. Januar in die Kulturscheune Börtewitz ein. Goth ehrt dieses Jahr Rita und Klaus-Dieter Reißmann, er dankt dem früheren Superintendenten Arnold Liebers für sein Wirken, den Mitgliedern der Stiefelwacht für 20 Jahre engagierte Arbeit sowie Karl-Heinz „Kalle“ Pohl als verdientem Akteur des Boxsportes und Organisator des Fred-Kohlisch-Gedenkturniers.

Die Geehrten beim Neujahrsempfang 2020 in der Kulturscheune von Börtewitz. Quelle: Sven Bartsch

Februar

Sprengmeister Christoph Oswald setzt die Bohrlöcher und legt die Zündkabel: Der Staatsbetrieb Sachsenforst lässt am 25. Februar bei Klosterbuch mehrere Buchen sprengen. Ist die Krone runter, entwickelt sich das stehende Totholz zu einem neuen Biotop – so der Plan. Der Sachsenforst geht erstmals diesen Weg. Die Buchen im Klosterbucher Forst, alle um die 170 Jahr alt, leiden unter Hitzestress. Viele haben schon tote Äste in den Kronen.

Christoph Oswald beim Präparieren eines Sprengsatzes im Klosterbucher Forst. Quelle: Steffi Robak

März

aAm Beginn vom Monat März geht die Helios Klinik Leisnig zum ersten Mal in den Krisenmodus: Die erste Welle von Infektionen mit dem Erreger von Covid-19 hat sich ausgebreitet, die Klinik folgt ihrem Pandemieplan. Zwei Klinikstationen mit insgesamt 61 Betten sind der Isolierung von Patienten mit Symptomen einer schweren Atemwegserkrankung vorbehalten, die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungskapazität wird erhöht.

Erste Corona-Patienten auf der Intensivstation der Leisniger Helios.Klinik. Quelle: Steffi Robak

April

April steht der Rohbau für das neue Feuerwehrgerätehaus in Bockelwitz. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren. In der Fahrzeughalle sind die Stellplätze für die Feuerwehrautos bereits zu erkennen. Zum Jahresende soll alles fertig und das Gerätehaus bezugsfertig sein. Zur geplanten Einzugsfeier kommt es wegen der Corona-Auflagen mit den Kontakteinschränkungen jedoch nicht. Die Inbetriebnahme und die Feier dazu werden ins Folgejahr verschoben.

Fahrzeughalle vom neuen Feuerwehrgerätehaus in Bockelwitz. Quelle: Sven Bartsch

Mai

Die Obstland-Vorstände Matthias Möbius und Jan Kalbitz starten im Mai gemeinsam mit der 24. Blütenkönigin Elisabeth Geithel in die Erdbeersaison. Nach einer verhagelten Ernte im Vorjahr forciert das Landwirtschafts-Unternehmen den geschützten Anbau, für Erdbeeren unterm Tunnel. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen für die eingeflogenen Erntehelfer ist in diesem Jahr das Kilogramm Erdbeeren 30 Cent teurer.

Eröffnung der Erdbeersaison auf dem Erdbeerfeld der Obstland Dürrweitzschen AG mit der neu gekrönten 24. Sächsischen Blütenkönigin Elisabeth II. (links Matthias Möbius, rechts Jan Kalbitz, Vorstände) Quelle: Sven Bartsch

Juni

Im Juni ist auf dem Lindenplatz nichts mehr wie es war. Er ist eine große Baustelle. Die Straßenraumgestaltung wird geändert: Statt der Ausfahrt von der nördlichen Fahrbahn auf die Chemnitzer Straße soll der Verkehr vor der Wassermarie auf die südliche Fahrbahn schwenken und so auf die Chemnitzer Straße gelangen. Das schafft einen zusätzlichen Ruhebereich auf der nördlichen Seite zwischen Postmeilensäule und Brunnen.

Leisnig, Bau vom Lindenplatz. Quelle: Sven Bartsch

Juli

Ab Juli präsentiert sich die Burg Mildenstein im Internet auf besonder Art: Per 360-Grad-Quiz können sich die Seitenbesucher durch die Burg klicken. Die virtuelle Suche nach versteckten Gegenständen beginnt – ein Vorgeschmack auf mehr. Bewegte Bilder folgen. Daran arbeiten zehn Schüler der Leisniger Peter-Apian-Oberschule seit mehr als einem Jahr, schreiben das Drehbuch, stehen in historischen Kostümen vor der Kamera.

Aktion mit Apian-Schülern auf Burg Mildenstein in Panorama-Aufnahme mit 360 Grad. Quelle: Marcel Weidlich / 360°

August

Am Abend vom 21. August wird mit dem Abriss eines Trafohauses auf der Industriebrache der alten Leisniger Schnallenfabrik begonnen. Von dem Gebäude war in den Morgenstunden eine gelbe Rauchwolke aufgestiegen. Das Erdreich rund um das beziehungsweise unter dem Haus wird abgetragen. Etwaige Kontaminationen mit giftigen Substanzen werden dabei geprüft. Leisniger Feuerwehrleute waren 24 Stunden im Einsatz.

Das alte Trafohaus wird abgerissen. Quelle: Sven Bartsch

September

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Leisniger St.-Matthäi-Kirche wird Sven Petry am 27. September in das Amt als Superintendent des Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz eingeführt. Sechs Wochen zuvor war er mit seiner Familie nach Leisnig gezogen. Die Amtseinführung nimmt Tobias Bilz vor, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Petry folgt Arnold Liebers ins Amt, der zu Jahresbeginn in den Ruhestand ging.

Amtseinführung von Dr. Sven Petry als neuer Superintendent des Kirchenbezirks. Quelle: Sven Bartsch

Oktober

Generationswechsel für den weltgrößten Stulpenstiefel: Am 10. Oktober stellt sich die neue Stiefelwacht vor. Neuer Hauptmann ist jetzt Mario Bilski. Unterstützt wird er von Dennis John, Bernd Keller und René Friedrich. Der Geschichts- und Heimatverein lädt zur Vereidigung an das Stiefelmuseum ein. Der Erlös der diesjährigen Leisniger Benefizgala geht an die neuen Stiefelwächter. Es kommen 3500 Euro zusammen.

Mario Bilski (v.l.) ist neuer Hauptmann der Leisniger Stiefelwacht. Zu seiner Truppe gehören Dennis John, Bernd Kellner und René Friedrich. Quelle: Dirk Wurzel

November

Närrische Machtübernahme einmal anders: Am 11. November holen sich die Narren vom Carneval Club Leisnig mit dem durch die Corona-Verordnung gebotenen Abstand den Rathausschlüssel bei Bürgermeister Tobias Goth ab. Gemäß ihrem ausgegebenen Saison-Motto „Ist auch verrückt die ganze Welt, der CCL zur Stange hält“ wollen sie sich die Faschingslaune nicht vermiesen lassen. Schweren Herzens sagen sie dann doch alle Veranstaltungen ab.

Der Quelle: Enrico Tappert

Dezember

Ein großes Sanierungsvorhaben der Kirchgemeinde Leisnig-Tragnitz-Altenhof wird am 16. Dezember mit einer neuen Kirchturmkugel gekrönt. In den Kapseln, die in der Kugel deponiert wurden, schlummern die historischen Dokumente, die darin gefunden wurden. Einiges Neues aus heutiger kommt Zeit dazu. Seit dem vergangenen Jahr wurden für die Sanierung vom Dach sowie vom Dachreitertragwerk rund 325 000 Euro ausgegeben.

Historische Papiere kommen wieder mit in die Turmkugel. Quelle: Sven Bartsch

Von Steffi Robak